Hij komt, hij komt, de BMW M4 met vier deuren

Noem 'm gerust Quattroporte als je wilt.

Begin 2014 speculeerden we er al over. De 4-serie Gran Coupé was destijds net onthuld en het leek een inkoppertje dat er ook een M-variant van de vierdeurs coupé op de markt zou verschijnen. Het is er echter niet van gekomen en dat zal bij de huidige generatie 4-serie ook niet meer gebeuren.

Doch niet getreurd! De huidige 3-serie loopt op zijn laatste benen. De aanverwante 4-serie moet naar verluidt weliswaar nog even door, maar héél lang zullen we niet op een opvolger hoeven wachten. En van de nieuwe ‘4 GC’ komt er wél een M-variant, zo denkt Motor.es te weten. Deze kan het dan mooi opnemen tegen Audi’s nieuwe RS5 Sportback die de boksbeugel sinds kort aanbiedt.

De nieuwe M4 zal, ook als Gran Coupé, waarschijnlijk weer veel delen met de nieuwe M3. Zoals we je eerder al meldden, betekent dat onder andere dat de motor (S58B30) een doorontwikkeling wordt van het huidige model, met ongeveer 500 pk. Heb jij trek in zo’n snelle liftback?

Image-Credit: gele banaan via autojunk