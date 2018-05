Hoe Bosch het leven van motorrijders wil redden

Rakettechnologie op je fiets!

Het allerlaatste dat je tijdens het motorrijden wilt tegenkomen is een glad wegdek. Met name in een bocht is het levensgevaarlijk om olie, gravel of een doodnormale natte plek tegen te komen. Wanneer je eenmaal begint te glijden, is er eigenlijk geen manier waarop je jezelf kunt redden. Of je glijdt onderuit, of je wordt als een lappenpop de lucht in gekatapulteerd.

Hoewel het een probleem is dat al vanaf dag één bestaat, kunnen bedrijven het vooralsnog onvermijdelijke incident nu pas echt beginnen te bestrijden door de komst van allerlei slimme technologieën. Bosch, dat de laatste tijd sowieso op het juiste spoor is, behoort tot het relatief compacte groepje dat zich er druk mee bezighoudt en komt met een gewiekste oplossing.

Bosch noemt het zelf het “skid mitigation research project“. Het project is in wezen heel simpel, maar minstens zo effectief. Bosch heeft een speciale sensor ontwikkeld die zijwaartse slipbewegingen detecteert. Wanneer de sensor voelt dat de motor onderuit gaat glijden door een gebrek aan grip en tractie, dan komt er een stoot perslucht uit de zijkant om de glijpartij te voorkomen.

Hoewel het als een geniaal plan klinkt, werkt het systeem momenteel hetzelfde als een airbag. In andere woorden, je kunt het slechts één keer gebruiken. Daarbij moeten de bestuurders van motoren die het (waarschijnlijk relatief dure) systeem bezitten er zeker van zijn dat het niet per ongeluk af kan gaan wanneer het niet nodig is. In zulke gevallen is de “reddende” perslucht misschien nog wel gevaarlijker dan een simpele uitglijder.