Hoe Christian von Koenigsegg zijn Mazda MX-5 terugvond

Hij mag dan belachelijk snelle auto's maken, zijn hart gaat nog altijd uit naar deze fijne cabrio.

Voor iemand die mogelijk de meest indrukwekkende hypercars op aarde maakt, is Christian van Koenigsegg een relatief eenvoudig persoon. De Zweedse oprichter en baas van het gelijknamige Zweedse merk heeft bijvoorbeeld geen gigantische collectie van wonderlijke auto’s, maar doet zijn boodschappen in een Tesla Model S. Voordat hij een bekeerd EV-rijder werd, reed hij echter in een iets andere auto.

Toen Christian nog een jonge knul was en de volledig elektrische auto slechts een futuristisch droombeeld was uit sci-fi films, scheurde hij rond in een eerste generatie Mazda MX-5. De Zweed met koninklijk bloed viel als een blok voor de puristische kwaliteiten van de Miata, maar besloot de kleine Japanse sportwagen op een zeker moment – waarschijnlijk toen hij al zijn haren was verloren – toch van de hand te doen. Zijn vrouw Halldora en hijzelf hadden voldoende plezier met de auto beleefd, het was tijd voor iets anders.

Von Koenigsegg bleef altijd een zwakke plek in zijn hart houden voor de MX-5. Dit bleek wel toen de transportmanager van het bedrijf enkele maanden geleden ineens naar hem toekwam met het bericht dat hij precies diezelfde MX-5, een zwart exemplaar met crêmebruine bekleding, had zien staan bij een tentoonstelling.

Hierop nam Christian direct contact op met de eigenaar, om hem vervolgens als een smörgåsbord smikkelende Don Corleone een bod te doen dat hij niet kon weigeren. Tegenover Road & Track geeft Von Koenigsegg te kennen dat hij wist dat hij teveel betaalde voor de MX-5, maar dat dit hem eigenlijk niet kon deren. Hij wilde de auto maar wat graag terug, vooral zodat hij er op zonnige zomerdagen weer van kon genieten.

Als extraatje biecht Von Koenigsegg tegenover het blad op dat de filosofie van zijn auto’s in zekere zin is gebaseerd op het principe van de MX-5. Zo besluit Christian zijn verhaal door het volgende te zeggen: “I think the MX-5 is a good example on how you can have fun with a car with almost no power. And it’s an important lesson to always have in the back of your head when you develop super powerful cars.“