Europa leek Chinese automerken keihard aan te pakken. Maar de realiteit haalt de regelgeving in. En nu doet men niets.

Het gevaar komt van alle kanten dezer dagen. Dat is althans de tendens als je de televisie aanzet je feeds bekijkt op je telefoon. Je kan eigenlijk niet meer de straat op, want daar loopt ook die laagste van het lage soort mensen rond die men ook wel ‘mannen’ noemt. Je kan echter ook niet meer gezellig uit eten bij je schoondochter, want mogelijk doet zij wat giftige paddenstoelen door de stoof.

Eigenlijk kan je helemaal niets meer. Behalve stemmen voor partijen die beloven alles te verbieden, te controleren, vast te leggen op camera en video en dan regelen dat het allemaal goedkomt. Zo lang zij maar degenen zijn die ‘goedkomt’ definiëren. Geen wonder, dat het geboortecijfer met de dag keldert.

Zelfs in India, worden er dit jaar voor het eerst gemiddeld slechts 1,9 kinderen per vrouw geboren. Minder dus dan de twee die nodig zijn om onzelf te vervangen met iets wat hopelijk beter is. Logisch ook als je het nuchter bekijkt eigenlijk. Het meest veilige is immers maar überhaupt niet geboren worden. Dan kan je tenminste ook niet gepest, ontvoerd, vermoord of nog iets ergers worden.

Ook extreem gevaarlijk, zijn goedkope auto’s uit China. Althans dat is de gedachte van velen. Vooral velen in de Amerikaanse en Europese auto industrie. ‘Onze’ merken kunnen er immers niet tegen concurreren. Chinese auto’s zijn steeds beter aan het worden en zijn nu al op sommige vlakken beter dan de traditionele grote jongens. Daarbij zijn ze goedkoop, want in China ís er al de surveillancestaat met een sociaal kredietsysteem waar de pro-Europa partijen ook naartoe willen. Dus is een leven goedkoop en arbeid nog goedkoper.

Daarbij heeft de Chinese staat kennelijk het lumineuze idee bedacht de inheemse auto industrie dik te spekken. Zo kunnen ze hier met lage prijzen een stukje van de markt afpakken, onze fabrikanten tot wanhoop en financiële ellende drijven en daarna zelf dikke winsten boeken.

Zowel Trumpmenië als Europa hebben maatregelen genomen om dit tegen te gaan. Op Chinese EV’s rust nu een forse extra importheffing die op kan lopen tot 45,3 procent. Bovenop de tien procent die de buitenlandse bedrijven al sinds jaar en dag betalen. Raakt dit de Chinezen nu een beetje? Mwah…Het Duitse -niet dat we dat hoefden te zeggen gezien de naam- Handelsblatt meent van niet.

De Chinezen hebben de klassieke pivot toegepast. Niet alleen handig bij het basketballen, maar ook in zaken. Ze zijn zich gaan focussen op PHEV’s, waar veel minder importheffing op rust. BYD heeft al 20.000 PHEV’s geïmporteerd naar Europa dit jaar. Drie keer zo veel als in heel 2024. Ook MG heeft al meer PHEV’s geïmporteerd in het eerste half jaar dan in heel 2024 en Lynk & Co volgt het voorbeeld.

De Chinezen zal het een relatieve 香肠 zijn wat ze hier verkopen, als ze maar verkopen. Kennelijk is Uirooooooopa al op de hoogte van de feiten, maar vindt men het nog niet nodig om extra actie te ondernemen. Men wil liever met de Chinezen aan tafel om te praten. Kortom, in 2045 gaan we wel zien wat het wordt. Als we allemaal een Xiaomi rijden.