Zoveel verdienen Premium-fabrikanten aan een auto

In sommige gevallen is auto's bouwen best een lucratieve aangelegenheid!

Waarom maken autofabrikanten eigenlijk auto’s? Simpel: er is heel erg veel geld mee te verdienen. Hoe groter een fabrikant, hoe meer aantallen en hoe meer omzet. Maar is een fabrikant die meer verkoopt dan een andere fabrikant ook daadwerkelijk succesvoller? Soms zijn er merken die met man en macht nog auto’s op de markt dumpen om maar boven de concurrent te staan. Houd je daar aan het einde nog wat van over?

Dat is wat Ferdinand Dudenhoffer (coolste Duitse achternaam aller tijden) aan het onderzoeken was. De beste man is Professor economische wetenschappen en hij was aan het onderzoeken welke merken de eerste zes maanden van dit jaar het meest succesvol waren. Onder succesvol verstaat Dudenhoffer: De marge per verkochte auto.

Die was bij Ferrari verreweg het hoogst. Klaarblijkelijk blijkt de tactiek: ‘niet meer auto’s verkopen, maar meer opties per auto verkopen’, uitstekend te werken. Per auto scoort Ferrari maar liefst 69.000 euro marge. Natuurlijk, Ferrari verkoopt enkel dure sportwagens. Toch is het een bizar bedrag waar andere sportwagenmerken een moord voor doen.

Over andere sportwagenmerken gesproken, hoe doet het Porsche het? De Duitsers staan bekend om huin efficiënte productie en ook Porsche is zeer bedreven in het verkopen van peperdure en nutteloze opties. Per auto zit er ongeveer 17.000 euro aan marge per verkochte auto.

Dat is beter dan de andere Premium merken. Audi, BMW en Mercedes-Benz zitten op ongeveer de helft qua marge (€ 8.500). Dat is eenvoudig te verklaren, op de kleinere en goedkope modellen (A1, A3, 1 Serie en A-Klasse) zit gewoon minder marge en die modellen verkopen erg goed.

Jaguar Land Rover is aanzienlijk minder succesvol. Dit jaar werd er slechts 800 euro per auto verdiend. Redenen hiervoor zijn niet direct duidelijk, wellicht dat de verkoop van modellen als de i-Pace nog goed op gang moet komen. Het gaat aanzienlijk slechter met Bentley, als het gaat om marge per verkochte auto. Die is er namelijk niet. De Britse Volkswagendochter verliest op elke auto 17.000 euro. Daar zijn twee redenen voor. Er wordt enorm geïnvesteerd in elektrische aandrijving en de Continental GT staat nog niet zolang bij de dealers. Eveneens verliesgevend is, hoe kan het ook anders, Tesla. Per verkochte Tesla moet het Amerikaanse merk 11.000 euro bijlappen. (via: Boerse Express)