Hoeveel heb jij over voor deze verkeerde Volvo?

Die achterkant. Dat kan toch niet.

Het zijn van die dingen die gewoon zo horen te zijn. Met een Alfa hoor je een keer op de vluchtstrook te staan met pech. Bij een willekeurige VAG auto moet je even een paar liter olie bijvullen en bij een Volvo moet het gewoon een stationwagon zijn. Anders klopt het plaatje gewoon niet.

Toch is het exemplaar op de foto’s géén stationwagon, maar een sedan. Omdat je altijd de Estate voorbij ziet komen en die auto destijds erg cool was, neem je automatisch aan dat dat de uitvoering is die je moet hebben. Verder voldoet de auto namelijk precies aan de eisen: Het betreft namelijk een T-5R (niet de gewone T5) en de auto is gespoten in de kleur Cream Yellow.

De auto wordt op dit moment geveild bij BVA-auctions. Op het moment van schrijven wordt er 8.250 euro voor geboden. Dat lijkt veel, maar dit exemplaar heeft slechts 170.967 kilometer gelopen. Naar Volvo maatstaven is dat erg weinig. Exemplaren met het dubbele op de klok doen dergelijke bedragen, mits in goede staat. Nog een verhoging van de feestvreugde: de auto is uitgevoerd met een handgeschakelde vijfbak, in plaats van de trage viertraps automaat.

De auto bevindt zich, volgens de advertentie, in technisch goede staat, alleen heeft de lak wat werk nodig. De veiling verloopt over anderhalve dag, dus je kan hier alvast gaan beiden.