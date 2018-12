Deze 12 in Nederland geleverde auto’s ben je alweer vergeten

Niet alles wat hier geleverd wordt, verschijnt ook daadwerkelijk op de weg. Kijk maar of je deze 12 relatief recente voorbeelden nog voor de geest kunt halen.

Het Nederlandse straatbeeld is qua auto’s saai. Zo, dat is een dik statement op je beeldscherm. Maar feit blijft dat Nederlanders dol zijn op conservatieve keuzes die je later weer makkelijk kunt doorverkopen. Kwaliteit en degelijkheid staat hoog in het vaandel, tenminste, in theorie. De Toyota-Volkswagenverhouding is niet helemaal gebalanceerd in dat aspect.

Maar een gebrek aan aanbod is er bepaald niet. Er is ook gewoon een groot deel auto’s die hier wel verkocht zijn, maar altijd vraagtekens oproepen als je iemand er naar vraagt. En dat is jammer, want in dit lijstje komen auto’s aan bod die, in mijn optiek, vaker verkocht hadden moeten worden. Ook al moet men daarvoor een beetje buiten de lijntjes kleuren. De volgende twaalf voorbeelden zijn allemaal nog vrij nieuw. Maar je ziet ze waarschijnlijk nooit.

Citroën C4 Aircross

De belangrijkste reden dat de C4 Aircross relevant is, is zijn Peugeot-broertje, de 4008. Die ken je waarschijnlijk helemaal niet, omdat die hier niet eens geleverd is. Citroën probeerde het wel met de C4 Aircross in 2012 en je ziet ze bijna nooit. Onderhuids is het een mengelmoes van PSA en Mitsubishi, dus de Aircross wordt (zelfs momenteel nog) verkocht als Mitsubishi ASX. Die zie je nog wel relatief vaak, maar de C4 Aircross is een zeldzaamheid. Vreemd, want met betrouwbare Japanse techniek zou je denken dat een crossover van een populair merk aanslaat.

Honda Legend

De Legend was in de jaren ‘90 een grote sedan om een goedkoper (maar saaier) alternatief te bieden tegen de Mercedes E-Klasse of BMW 5 Serie. In 2004 ging Honda voor een andere aanpak, waardoor de auto ineens een strakke sedan werd. Het is eigenlijk nog steeds best een mooie auto. Maar het is ook zeer begrijpelijk dat het niks werd. Naast de ietwat bijzonder vormgegeven Legend stond de Accord, die ongeveer even groot was en er veel ‘normaler’ uitzag. Bovendien kwam die ook als Tourer. De Accord werd een klein succesje, de Legend is voor het Europese gamma geschrapt. Ondergetekende probeert te graven wanneer hij er eentje heeft gezien. Volgens mij is dat nooit.

Honda Logo

De zeldzaamheid van deze auto is te danken aan het feit dat hij maar twee jaar op de markt is geweest. De auto was niet lelijk, niet overdreven mooi, compact en toch niet eens heel krap van binnen en met de felle kleuren beschikbaar om te kiezen was het stiekem best een goede keuze. Maar aanslaan deed het niet. Veel Logo’s hebben wat verroest plaatwerk, misschien dat hij toch niet volledig corrosiebestendig is.

Image-credit: een Logo in het wild, gespot door @dubcars.

Hyundai Grandeur

De auto waarmee Hyundai mensen uit hun E-Klasses probeerde te trekken. Dat is niet gelukt, maar de Grandeur is een gave auto. Groot en statig, grote doorlopende LED-achterlichten (in 2005!) en qua comfort en rijgedrag kwam de auto steeds dichter bij het Hyundai wat we nu kennen: een aanval op de gevestigde orde. Maar de Grandeur kwam te vroeg. En met de forse vraagprijs van soms wel meer dan 40 ruggen werd het geen succes: je kont net zo goed een E-Klasse kopen. Ironisch, want de meeste Grandeurs die je nu nog ziet, hebben blauwe kentekens.

Hyundai i20 Coupé

De nieuwe Hyundai i20 is niet vergeten, het is gewoon een alternatief voor een Polo die mensen vaak over het hoofd zien. Onterecht, want de i20 is goedkoper, completer en rijdt minstens even goed. Maar wist je dat de i20 er ook als coupé was? Voordat je die bestempelt als ‘een i20 met twee deuren minder’: het was best een frisse verschijning. Er werd afgekeken bij de Renault Megane Coupé van de vorige generatie, of Opel met de Astra en Corsa driedeurs, omdat de optische verschillen met de vijfdeurs vrij groot zijn. Nieuwe bumpers, grotere grille, een wat aflopende daklijn met een ‘zwevende’ C-stijl. In het rationeel denkende Nederland was het een miskoop van jewelste, want hij was duurder en onpraktischer dan de vijfdeurs. Bovendien verdwijnen driedeurs auto’s steeds vaker en in stille trom verdween de i20 Coupé, nadat hij het slechts twee jaar volhield. Af en toe zie je er nog één, moet je wel goed zoeken.

Infiniti Q30

Recent op de A28 werd ik ingehaald door @willeme in zijn 159 verscheen er een nogal vreemd ogende Renault Megane in mijn buitenspiegel. Dat bleek helemaal geen Megane te zijn, maar een Infiniti Q30. Het is de enige auto in deze lijst die je nu gewoon nieuw kunt kopen, want ze zijn nog lang niet uitverkocht! Het controversiële uiterlijk, samen met het hoge aankoopbedrag zorgt ervoor dat ook hier mensen liever uitwijken naar Audi of Mercedes. Eigenlijk geldt dat voor het hele Infiniti-gamma, maar de Q30 had de mogelijkheid om een goede auto te worden. Het mocht niet baten, nu is iedereen hem vergeten en zie je ze bijna nooit.

Lancia Musa

We beginnen met zijn zustermodel: de Fiat Idea. Mensen noemen de Multipla graflelijk maar persoonlijk zit de Fiat Idea mij meer dwars. Hoog en smal en de vorm is geïnspireerd op die van een ei. Net zoals de Multipla was de kracht van de Idea dat er van binnen veel ruimte moest zijn, terwijl hij van buiten niet veel groter was dan een hatchback. Het zorgt ervoor dat deze midi-MPV best een geinige keuze was, die niet veel mensen maakten. Het mocht voor Lancia evenmin baten om een Ypsilon-frontje op de Idea te plakken en hem als Musa te verkopen. Toegegeven, met de facelift-achterlampen en het iets strakkere design had het nog iets karakteristieks. Maar het feit dat vooral de oude Musa’s niet meer op elke straathoek staan, is iets positiefs. Helaas is de Idea nog in trek voor jonge gezinnen die een familieauto zoeken. Die zie je, wat mij betreft iets te vaak, nog wel eens staan.

Opel Signum

Niet compleet vergeten, maar wel even zo’n “oh ja!” moment. Want tussen de Vectra en de Vectra Stationwagon stond de Signum. Een uit de kluiten gewassen hatchback die een soort Duitse Vel Satis probeerde te zijn. Het resultaat is niet een hele mooie auto en als je een auto wilde die kleiner was dan de Vectra, volstond een Astra H prima. Voor elke Signum werden er tien Vectra’s verkocht en dat bewees dat er geen ruimte was voor de grote hatchback. In 2009 werd de Signum meegenomen in het graf van de Vectra. En voor diens opvolger was geen Insignuma gepland.

Image-credit: Signum met tuning-dingen erop, gespot door @rbaudi.

Renault Wind

Stiekem ben je deze lang niet vergeten. Maar toch moet die even benoemd worden, want als we naar de verkoopaantallen kijken lijkt het van wel. De kekke roadster was een soort Twingo RCZ. Klinkt cool, maar het onhandige stalen klapdak eiste zijn tol op de praktische eigenschappen van de kleine tweezitter. Bovendien kostte hij makkelijk meer dan 20 mille, niet het soort bedrag waarvoor je je koffers thuis wilt laten bij elke rit. Het resultaat is dat bijna niemand viel voor de Renault. Toch is ondergetekende altijd fan geweest van de Wind (maar niet van de naam!) en is het jammer dat men niet viel voor het kleintje.

Ssangyong Kyron

In het modellengamma van Ssangyong is het altijd rumoerig geweest. Helemaal in het vorige decennium, toen alle fecaliën de ventilator raakten. De Rodius, geen succes, kennen we allemaal. Om redenen die we je besparen. De Actyon, want voor de BMW X6 was er ook al behoefte aan lelijke, onnodige SUV’s. En de Rexton, niet perse moeders mooiste, maar wel functioneel. Daar precies tussenin zat nóg een model. De Kyron. We gaan hier niet lopen zeggen dat het een bloedmooie auto is en dat je je kans gemist hebt, maar wat is er eigenlijk wél mis mee? In vergelijking met zijn broers is hij gewoon normaal vormgegeven, bovendien is hij groot van buiten en binnen en laat je hem los in de modder, dan helpt ie je er graag doorheen. In Nederland worden ze zeldzaam. Het is een auto die weinig écht slechte eigenschappen heeft, maar er ook geen goede eigenschappen tegenover zet. Een streling voor het oog is het evenmin, maar het had veel erger kunnen zijn.

Subaru Tribeca (facelift)

De B9 Tribeca ben je vast niet vergeten, maar had je wel gewild. Want weinig auto’s hebben zo’n angstaanjagend gezicht. De hooggeplaatste koplampen met daaronder de driedelige grille is niet bepaald het hoogtepunt qua design. Een auto hoeft soms één keer een slechte indruk achter te laten om klanten met een grote boog eromheen te laten lopen. De B9 was zo’n geval. Want in 2008 ging de auto onder het mes en er veranderde qua styling niks behalve het frontje. En ineens was er niks mis met de auto. Daarentegen was de auto nogal Amerikaans georiënteerd (de naam Tribeca is immers geïnspireerd door de New Yorkse straattaal voor de plaatselijke wijk Triangle Below Canal) en vulde hij een gat op tussen de Forester en Outback wat niet bestond. Daarom zie je de B9 Tribeca al nauwelijks, maar de gefacelifte Tribeca (zonder B9) is een ware zeldzaamheid in Nederland.

Volkswagen Eos (facelift)

We hebben ons best gedaan om een vergeten model te kiezen van één van de ‘Duitse Drie’. Maar we zijn vrij snel tot de conclusie gekomen dat op wellicht de Mercedes CLC na, jullie die allemaal nog wel zullen kennen. Als we even iets buiten de lijntjes kleuren, komen we bij Volkswagen, waar ze momenteel geen middenklasse cabrio’s meer verkopen (alleen de Beetle, maar die gaat binnenkort weg). Volkswagen had de Eos, een verademing in het drukke segment der C-segment cabrio’s. Want waar auto’s als de Peugeot 307 CC, Renault Megane CC en Ford Focus CC (originele namen jongens) gewoon erg slecht in proportie waren door de ver doorlopende voorruiten en grote bipsen om de stalen klapdaken in op te bergen, waren eigenlijk alleen de Volvo C70 en de Eos verrassend knap. Vooral de Eos, wat meer was dan een Golf CC. Van ongeveer 2006 tot 2009 heeft de Eos het nog best prima gedaan in Nederland, waar het zware cabriodak nauwelijks een verkoopargument is. Voor 2011 kreeg de Eos een nieuw frontje mee en daardoor werd het eigenlijk wel precies een Golf CC. De Passat-achterlichten maakten plaats voor, eh, nieuwe Passat-achterlichten maar ook de B7-generatie van de Passat was geen hoogtepunt. De Eos verdween ook in stille trom en met het schrappen van de Golf VI Cabrio was dat het einde voor de ‘conventionele cabrio’s’. Jammer, maar de Peugeot 308 CC en Renault Megane CC van de tweede generatie deden dat stijlvolle toch net even iets beter.