Holy shit! Zoveel directeuren stapten bij Uber op

Het rommelt nogal behoorlijk binnen het bedrijf.

Bij Uber lijkt het erop alsof ze een wedstrijd houden met het Witte Huis wie het meest en het snelst mensen kan ontslaan. Onlangs werd bekend dat het bestuurslid Emil Michael opstapte, terwijl er nog een onderzoek liep naar de bedrijfscultuur. Met het opstappen van Emil staat de teller inmiddels op veertien directeuren die in de afgelopen zes maanden zijn opgestapt.

Het taxibedrijf kwam de laatste weken sowieso vaak in het nieuws om verschillende schandalen rond de bedrijfscultuur. Er zou namelijk sprake zijn van seksuele intimidatie en een hevige machosfeer onder mannelijke medewerkers. Hieronder zie je het lijstje met directeuren die dit jaar zijn opgestapt. (via: jalopnik)

Erik Alexander was bedrijfsdirecteur in Aziƫ. Schijnbaar had deze man medische documenten in handen gekregen van een vrouw die verkracht was door een Uber chauffeur in India. Hoewel er nog steeds onderzoek loopt naar hem, werd hij deze maand ontslagen door zijn bedrijf.

Jeff Jones hield het nog geen jaar vol bij het taxi-bedrijf. Dit kwam omdat hij zichzelf boven de rest stelde binnen het bedrijf. Hierdoor moest ook hij – helaas – het veld ruimen.

Amit Singhal diende in februari zijn ontslag in. Het schijnt dat hij verdacht wordt van seksuele intimidatie toen hij nog voor Google werkt. Jammer voor hem hield hij het bij Uber ook niet lang vol.

Anthony Levandowski werd ontslagen door een strijd die heerst tussen Uber en Waymo, het zelfstandig rijdende systeem van Google. Levandowski werkte eerst voor Google voordat hij zijn eigen autonome systeem ging ontwikkelen onder de naam Otto. Uber kocht dit bedrijf vervolgens op, maar nu wordt Levandowski ervan verdacht dat hij geheime informatie van Google heeft gebruikt om zijn eigen bedrijft Otto op te richten.

Ed Baker stapte in maart op nadat hij drie jaar bij Uber had gewerkt. Hij stapte op net voordat er onderzoek werd ingesteld naar seksuele intimidatie binnen het bedrijf. Volgens Baker was dit niet de reden dat hij wegging bij het bedrijf.

Rachel Whetstone verliet Uber na twee jaar werken bij het bedrijf. Het is verder niet bekend waarom zij het veld moest ruimen.

Josh Mohrer ging weg bij het taxi-bedrijf omdat hij een andere baan aangeboden kreeg. Mohrer gebruikte schijnbaar wel vaak een interne tool van Uber om een journaliste zonder haar toestemming te volgen.

Gary Marcus verliet Uber in maart. Uber nam Marcus in December aan omdat hij moest helpen bij het onderzoeken en ontwikkelen van het autonome autosysteem van het bedrijf.

Charlie Miller diende ook in maart zijn ontslag in nadat hij twee jaar bij het bedrijf had gewerkt. Hij besloot om voor Uber’s rivaal in China te gaan werken genaamd: Didi Chuxing.

Sherif Marakby vertrok in april bij Uber. Marakby had eerst een belangrijk functie binnen Ford voordat hij naar Uber ging. Nu keert hij toch weer terug naar Ford.

Brian McClendon ging in maart weg bij het taxibedrijf. Ook van hem is niet bekend waarom hij weg moest of wat zijn plannen zijn.

Raffi Krikorian werd ontslagen nadat hij bijna twee jaar had gewerkt aan het autonome autosysteem dat Uber aan het ontwikkelen is.

Gautam Gupta stapte in mei op om directeur te worden van een ander groot bedrijf. Hij heeft het uiteindelijk vier jaar volgehouden bij het taxi-bedrijf.

Al met al is het dus erg gezellig bij Uber en alles loopt volledig op rolletjes…