Verstappen krijgt dit weekend méér Honda Power

Een welkome boost van het vermogen, dat is wel zo fijn.

Sinds Honda teruggekeerd is in de Formule 1 is het merk het zwarte schaap van de paddock. De samenwerking met McLaren liep op niets uit en had een pijnlijke scheiding als gevolg. Met Red Bull heeft Honda zijn reputatie weten te helen, maar vooralsnog moet het Mercedes en Ferrari voor zich dulden. Kan daar dit weekend verandering in worden gebracht?

Nee, dat niet. Althans, dit zegt Toyoharu Tanabe, technisch directeur van Honda Racing F1. Een redelijk betrouwbare bron, dus. Tanabe vertelt dat het dit weekend een nieuwe motorupgrade brengt naar de auto’s van Red Bull Racing en Toro Rosso. De upgrade richt zich op het verhogen van het vermogen. Het betreft vooral aanpassingen aan de verbrandingsmotor en de turbo. Volgens Tanabe komt Honda met de upgrade nog niet aan de prestatiecijfers van Mercedes en Ferrari, wel is het “een stap in de goede richting”.

Het is alweer de tweede verbetering aan de Spec 3 Power Unit dit jaar. De eerste maal had Honda het doel de betrouwbaarheid op te krikken, ditmaal staat de performance centraal. De upgrade is tot stand gekomen dankzij een samenwerking met Honda’s ‘aero engine development department’. Binnenkort, waarschijnlijk tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, zal Honda met weer een nieuwe update komen.

Hoewel de update in theorie voor iedere Honda-rijder is bedoeld, besluit Toro Rosso de vernieuwde motor niet in de wagen van Alexander Albon te leggen. Het team geeft de nieuwe motor enkel aan Daniil Kvyat, maar daarvoor moet hij wel een gridstraf incasseren. Dit is tevens de reden dat Albon de motor niet krijgt; de Brits-Thaise coureur hangt eenzelfde penalty boven het hoofd, en Toro Rosso wilde niet dat beide auto’s gedupeerd werden. Max Verstappen en Pierre Gasly krijgen de nieuwe motor wel allebei.