Russische wapenfabrikant wil Elon Musk aanpakken

Althans, zijn auto's. Iedereen vindt Musk een lieverd.

De Amerikaanse elektrische autobouwer Tesla mag wel gaan oppassen, want de concurrentie komt links en rechts opzetten. Het meeste heeft Tesla te vrezen van andere premium automerken als Jaguar (i-Pace), Audi (E-Tron) en Porsche (Taycan). Daar komt een vierde bij, want ook de Russen zien het wel zitten om een extreem hippe en duurzame auto te bouwen. Het zijn niet de minste Russen, want het gaat om Kalashnikov. Inderdaad, de bouwers van misschien wel het beroemdste wapen allertijden: de Avtomat Kalashnikov, model 47 ofwel de AK-47. Een meesterwerkje van metaal en hout dat door het simpele doch effectieve ontwerp uitgroeide tot de favoriet van menig leger.

Nu wil het merk een graantje meepakken van het succes omtrent de elektrische auto. Het resultaat is de CV-1 concept en heel oneerbiedig ziet het eruit als een opgepimpte Lada stationwagon. Waarschijnlijk zitten we er volkomen naast en is dit een hommage aan een obscure, Russische automobiel waarvan @dizono een schaalmodel op zijn bureau heeft staan.

De specificaties zijn niet bijzonder indrukwekkend, maar ook niet echt slecht. Zo moet de auto 350 km op een lading elektrosap kunnen rijden. Qua prestaties worden er geen uitspraken gedaan. Wel wordt er gezegd dat Kalashnikov met deze CV-1 het Tesla bijzonder lastig wil gaan maken. Kalashnikov is al langer aan het kijken hoe ze hun activiteiten kunnen uitbreiden met het produceren van goederen van consumenten.

Met dank aan iedereen voor de tips!