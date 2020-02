Honda werkt tóch niet aan een NSX Type R

Wie zat te wachten op de overtreffende trap van de NSX heeft pech: Honda werkt op dit moment namelijk niet aan een Type R. Maar zeg nooit nooit…

Meer pk en koppel, minder gewicht, beschikbaarheid in Europa. Bijna een jaar geleden meldde een anonieme bron dat de NSX Type R er toch echt aan zat te komen. Afgelopen herfst had de auto onthuld moeten worden. Inmiddels is het bijna lente, maar de snellere NSX hebben we nog niet gezien. En die gaan we ook niet meer zien, aldus Honda.

Autoblog.com praatte namelijk met meerdere Honda-ingewijden – waaronder de projectleider van de Civic Type R – waar ze spraken over het Type R-label. Daar zeiden ze dat er nog niet wordt gewerkt aan een topversie van de NSX. Waarom is niet geheel duidelijk. Ze sluiten de komst ervan niet helemaal uit, alleen geven ze wel aan dat deze vermoedelijk exclusief zal zijn voor de Japanse markt. Dat was die eerdere NSX Type R immers ook.

Voorlopig moeten we het dus doen met de ‘reguliere’ NSX. Niet dat daar veel mis mee is: een 3.5-liter V6 met dubbele turbo die 500 pk kan leveren is natuurlijk leuk om te hebben. Daar komen nog drie elektromotoren bij, voor een systeemvermogen van 573 pk. Nul naar honderd duurt net geen 3 seconden, sinds twee jaar rijdt de auto ook iets stijver… Aan de andere kant, bij de Honda NSX Type R beloofden ze ons 650 pk. Dat is nóg leuker om te hebben.

Gelukkig is het niet alleen slecht nieuws. De Honda-mensen melden namelijk ook dat de Type R-naam alleen bij bepaalde Honda’s past. Waar Toyota de GR-badge gerust op een Yaris plakt, wil Honda de Type R-naam alleen voor auto’s met een ‘racing connection‘ gebruiken. Een Honda CR-V Type R hoeven we dus niet te verwachten. Gelukkig maar.

Foto: Vakantie Blankenberge van PK275, via Autojunk.nl.