Honda’s nieuwe Hot Hatch is erg smakelijk

Dikke bumperkit, grote velgen en enorme spoiler? Check!

Honda heeft het op het moment niet bijzonder gemakkelijk in Nederland. Een vlugge blik op de site leert ons dat er op dit moment slechts vier (4!) modellen leverbaar zijn bij het voorheen Japanse equivalent van BMW en Alfa Romeo. Je weet wel, merken die net even wat meer aandacht schenken aan een blije bestuurder met uitstekende rijeigenschappen. Nu zullen de meeste mensen die een nieuwe Honda kopen uitermate tevreden zijn over hun aanschaf, maar laten we eerlijk zijn: de meeste modellen spreken niet bij de liefhebber tot de verbeelding.

De Honda Jazz is een prima kleintje, maar niet spannend. Hetzelfde geldt in het kwadraat voor de HR-V en de CR-V. Twee crossovers die nergens in verrassen, behalve in niet kapot gaan en best duur zijn. Gelukkig is de nieuwe Honda Civic wél een zeer aansprekende auto en dat geldt al helemaal voor de Type-R variant. Dat is natuurlijk altijd de kracht van Honda geweest. Een uitstekende auto als basis voor het grote publiek waarover Honda dan een Si, Si-R, VTi of Type-R sausje sprenkelt.

Dat laatste heeft Honda gedaan met de Honda Small RS Concept. Het idee is volgens Honda-Honcho Takehiro Watanabe de ideale visie overhou een kleine sportieve hatchback van Honda eruit kan komen te zien. Er zijn veel stylingelementen geleend van de huidige Civic Type-R. De diepe voorbumper, de zwarte grille, de enorme achterspoiler en de zwarte velgen laten er geen twijfel over bestaan dat dit een pittig autootje moet zijn.

Moet zijn inderdaad, want er zijn vooralsnog geen specificatiecijfers bekend. De kans is groot dat we hier kijken naar de opvolger van de Honda Brio, een kleine hatchback die gepositioneerd is onder de Honda Jazz. Verwacht de naam RS vaker terug te zien op Honda’s, want nog niet zo lang geleden onthulde het merk de Jade RS (een soort grote Jazz). Laten we hopen dat de sportieve varianten ditmaal wat vaker de overtocht naar de oude wereld weten te maken.