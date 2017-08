Verstappen en Horner over de tweede seizoenshelft

Wat is de hoop en wat is de vrees?

Nu de zomerstop écht van start is gegaan nadat de test van deze week tot zijn eind is gekomen, is het tijd om vooruit te blikken naar de tweede helft van het seizoen. We zeggen overigens de helft, maar stiekem zijn we al over de helft van het seizoen. De kalender kent namelijk slechts 20 races en daar hebben we er al 11 van gehad.

In de strijd om het kampioenschap bij de constructeurs staat Red Bull (184 punten) momenteel al vrij ver achter Mercedes (357 punten) en Ferrari (318 punten). Horner merkt echter fijntjes op aan GPUpdate dat Red Bull in de laatste vier races maar twee puntjes minder wist te pakken dan Ferrari. Volgens hem is de afstand tot de nummer twee inmiddels te groot om goed te maken, maar het doel moet wel zijn om in de tweede helft van het jaar meer punten te scoren dan het team uit Maranello. Christian wil alles op alles zetten om vanaf nu elke race op het podium te staan.

Nieuws reist echter net zo snel als de auto’s in de F1-wereld en dus heeft Max ook alweer gereageerd op de uitspraken van Horner. De Nederlander twijfelt eraan of de ambities van zijn teambaas wel haalbaar zijn:

“Dat is wel redelijk optimistisch. Maar ja, we gaan het zien. We moeten wel altijd positief blijven. Hopelijk kunnen we nog een paar stappen zetten, dan hebben we wel kans denk ik. We moeten nog steeds verbeteren en tijd inhalen ten opzichte van de teams voor ons. Wat de motor betreft komt er niet veel meer dit jaar, dus we moeten vooral blijven werken aan de auto. We moeten zorgen dat we die blijven ontwikkelen, dat is ook positief voor volgend jaar.”

Terugblikken op zijn eerste seizoenshelft doet Max liever niet, want hij heeft er naar eigen zeggen niet zulke goede herinneringen aan overgehouden. De Nederlander viel in veel races uit en om het af te maken torpedeerde hij in Hongarije zijn teamgenoot van de baan. Het enige positieve puntje is volgens Max dat het met zijn eigen pace wel goed zit: