Horner: Verstappen hoeft niet aan de kant voor Ricciardo

Als het goed is hoeft Max dit jaar geen 'NO!' te roepen over de radio om aan te geven dat hij een teamorder negeert.

In een artikel van gisteren bespraken we nog de enorme kloof in punten die er inmiddels ontstaan is tussen Ricciardo en Verstappen in het kampioenschap. De Australiƫr heeft een voorsprong van 62 punten op de Nederlander en staat momenteel vierde in de stand om het WK, 64 punten achter leider Vettel. De logische gedachtegang: als Red Bull nog kans wil maken op de titel zouden ze al hun pijlen op Daniel moeten zetten.

Christian Horner zegt dat dit issue echter niet speelt binnen het team, al is het maar omdat ze het kampioenschap kennelijk al uit hun hoofd gezet hebben bij Red Bull:

“We are not thinking about championships, we are thinking about getting performance on the car, and race by race events. We don’t consider ourselves to be contenders in this championship at this point of time. We want to go to every GP, give it everything we can and close the gap.”

Gevraagd of dat ook betekent of Max dus gewoon vrij is om puntjes af te snoepen van Daniel zegt Christian:

“Absolutely. If he [Ricciardo] was within 15-20 points, it is a different story. But 64 points at not the halfway point of the season, you’ve got to be a fair optimist to start issuing team orders at that point.”

Goed nieuws dus voor Max: er komen geen teamorders. Aan de andere kant is het wel slecht nieuws en tevens opvallend dat Horner de kans op de titel opgegeven heeft. Sportmensen doen dat doorgaans pas als de zaak helemaal beklonken is. Kennelijk heeft de Brit dus niet veel vertrouwen in het feit dat er nog updates zouden kunnen komen waarmee Red Bull een flinke sprong kan maken.