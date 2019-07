Sì! In 2022 bereikt ook Fiat Chrysler 2018

Back to the future.

Terwijl andere grote concerns verwoede pogingen doen om een Tesla-concurrent op de markt brengen, lijkt Fiat Chrysler Automobiles een beetje achter te blijven. FCA was er weliswaar vroeg bij met de elektrische 500, maar dat was eigenlijk niet meer dan een ‘moetje’ voor de Amerikaanse markt. Het concern maakte alleen maar dik verlies op de auto. Sindsdien hebben we niet veel met stekkers meer gezien van FCA, los van wat Maserati-vaporware en een weinig overtuigend concept voor een kleine auto.

Maar wellicht komt daar kentering in. Het Italiaans-Amerikaanse concern gaat namelijk versnellingsbakken kopen van Zahnradfabrik Friedrichshafen, beter bekend als ZF. Dat deden ze overigens als voor bijvoorbeeld de epische Stelvio en de Giulia, die net als enorm veel andere auto’s van een plethora aan premiummerken gebruik maken van ZF’s automatische achtbak. Vanaf 2022 gaat FCA echter op grote schaal de nieuwe generatie 8HP achtbak gebruiken, met integratie voor hybride aandrijflijnen.

Het is nog niet bekend welke modellen de unit gaan gebruiken. Misschien omdat FCA nog niet weet welke modellen in 2022 in de showroom staan (te makkelijk). Sowieso moeten het echter de auto’s worden met een in lengte geplaatste motor voorin de neus. Kijken we naar het huidige gamma, dan zijn dat bijvoorbeeld de Giulia en Stelvio van Alfa Romeo, de Masers, vrijwel al het Amerikaans spul van FCA en potentieel misschien een Ferrari of twee (hoewel Ferrari ‘officieel’ geen deel meer uitmaakt van FCA). Volgens ZF is het de tweede grootste order die er ooit geplaatst is bij het bedrijf na een recente order van BMW, dat onlangs ook een handtekening zette onder joekelveel nieuwe versnellingsbakken. Ondanks de snub van Mercedes gaat het dus lekker daar bij ZF.