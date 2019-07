Koop de heilige graal met 3.913 kilometer op de klok

En de juiste motor onder de kap. In de juiste kleur.

Alfa Romeo heeft een speciale plek in ons hart. Met pijn in datzelfde hart moesten we laatst afscheid nemen van onze duurtest Giulia. Maar gelukkig staat op de redactieparkeerplaats @willeme’s 159 nog. Ons huiseigen auto-orakel @willeme stelde zijn Italiaanse schone gisteren al in detail aan jullie voor, dus die auto kent voor trouwe lezers geen geheimen meer. Bij aankoop had de unit al een zwaar leven achter de rug, maar @willeme gaat de Sportwagon de liefde geven die zij verdient om ‘r weer tiptop in orde te maken.

Mocht je nou geen zin hebben in zo’n projectje omdat je niet in staat bent liefde te geven, maar tegelijkertijd wel zwemt in het geld, dan is de rode 159 die je hierboven ziet wellicht de auto voor jou. De vorige eigenaar Jacques heeft er zoveel amore aan gegeven dat deze 1750 turbo benzina nog wel even vooruit kan. Naar verluidt is Jacques een arts met een ongekende passie voor Alfa Romeo. De beste man bestelde de 159 der 159-jes: een rode 1750 turbo TI Sportwagon, met de 19″ jetsers, sportstoelen en alles.

De 1750 versies kwamen richting het einde van de modelcyclus van de 159, toen de auto al wat gewicht verloren had. Dat was namelijk een van de kritiekpunten op de eerste 159’s, die met dank aan hun Opel-genen (@willeme ontkent die overigens ten stelligste) wat zwaar waren. Tevens waren met name de motoren niet allemaal ‘Alfa-waardig’. Sommige krachtbronnen kwamen rechtsstreeks uit de schappen van GM en eigenlijk waren ze allemaal lijzig en saai. De diesels waren dan nog de beste keus, maar ja, diesel dat wil je natuurlijk eigenlijk niet.

Het turboblokje in de 1750 bracht niet alleen een historisch verantwoord getal uit Alfa’s lange geschiedenis terug, maar ook iets van het karakter dat je zoekt in een Alfa. Het blok is lekker pittig en rust niet zo zwaar op de vooras. Het is kortom het sportieve hart die de mooie looks van de 159 verdienen. Jacques was er kennelijk ook mee in zijn nopjes en behandelde de auto zoals de meeste 911R-kopers doen met hun beleggingsobjecten: hij reed er maar sporadisch mee, als het mooi weer was.

Maar ook dat soort sterke liefde kan stuk gaan. Volgens de overlevering kwam Jacques onlangs een klassieke Alfa tegen en kon hij het niet laten om zijn groene blaadje in te ruilen voor het oudere model. Zodoende staat de 159 nu te koop, met een vraagprijs van 35.000 Euro. Superdeal, of was deze 3.2 voor een kleine 20K dan toch de betere koop?

Dank Constantijn voor de tip!