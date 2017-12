Pirelli: “F1 volgend jaar twee seconden sneller”

2012 belde, het wil zijn valse beloftes terug.

We zijn nog niet eens in de buurt van het nieuwe seizoen of bandenboer Pirelli trekt zijn mond alweer open. De rubberleverancier voor de koningsklasse is alweer even bezig met het uitvoeren van simulaties voor volgend jaar en heeft ontdekt dat we wederom kunnen uitkijken naar een verbetering van de rondetijden.

Terugkijkend op de aangepaste technische regulering van 2017 kunnen we stellen dat de Formule 1 hun doel heeft bereikt. Ten opzichte van 2015, het jaar dat ze als maatstaf gebruiken, zijn de wagens gemiddeld zo’n 5 seconden sneller geweest. Op sommige banen, zoals Maleisië, waren enkele coureurs zelfs 9 seconden vlotter dan in 2015. Ontzagwekkende cijfers, maar als we Pirelli mogen geloven wordt het dus nog extremer.

Dit heeft alles te maken met het feit dat 2017 het eerste seizoen is met de nieuwe regels in werking, waardoor de teams een nog tamelijk beperkt beeld hebben van alle mogelijkheden. Met alle data die dit jaar is verzameld, kunnen ze deze winter de informatie gebruiken om volgend jaar nog een tandje bij te zetten. Zo vertelde Mario Isola, racemanager F1 van Pirelli, het volgende:

“At the beginning of next year they should be quicker by one second per lap, and during a year the normal rate of development is 1 – 1.5 seconds. So by the end of next year they should be quicker by two seconds per lap. […] If we go softer with the tyres, the cars could be ever quicker. But we have to remember that there is an additional weight with the Halo, and that will cost about three to four tenths of a second, because of the weight plus aero implications.”

Ach nee, die vermaledijde halo. Niet alleen zien de wagens er volgend jaar een stuk minder aantrekkelijk uit, het gaat ook nog eens ten koste van de snelheid.

Hoewel het extra gewicht van de contraptie tot op zekere hoogte is meegenomen, vertellen teams dat het gewicht van de auto’s toch hoger uitvalt dan verwacht. Die enkele tienden verlies worden echter weer teniet gedaan door nieuwe compounds en ontwikkeling gedurende het seizoen, waardoor we naar het schijnt een seconde of twee sneller uit zouden moeten komen.

Of dit alles de kwaliteit van het racen zal bevorderen? Kleine kans.