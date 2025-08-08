Nederlandse prijs Nissan Micra bekend: goedkoper dan Renault 5?

De belangrijkste Renault 5-uitvoering mist bij de Micra.

Het is best bijzonder dat Nissan en Mitsubishi tegenwoordig meer als een Renault-zustermerk aanvoelt dan Alpine. En toch voelt het nu zo door onder andere de nieuwe Grandis en de Micra, wat een Symbioz en Renault 5 van Nissan-logo’s zijn. Sinds vandaag staan de Nederlandse prijslijsten van de nieuwe Nissan Micra online. Duikt de Japanner onder de prijs van de populaire 5 E-Tech of is ‘ie net als de Grandis duurder dan zijn Renault-evenknie?

Laten we beginnen met de verschillende uitvoeringen van de twee elektrische hatchbacks. Renault heeft drie verschillende aandrijflijnen voor de 5: eentje met 95 pk, een met 120 pk en de laatste heeft 150 pk. Van die drie motoriseringen, slaat Nissan de eerste (voorlopig?) over.

In de prijslijsten vinden we alleen de 120 pk- en 150 pk-versie. Daarmee mist Nissan de mogelijkheid om een EV van ongeveer € 25.000 te bouwen en verkopen. Dat kan een groot gemis gaan worden. We hebben op dit moment nog niet de verkoopcijfers van de verschillende 5-uitvoeringen, maar ik kan me voorstellen dat het voor de leasemarkt prima is om in de goedkoopste versie te rijden die toch nog 310 kilometer ver komt op een volle accu. Nogmaals, het is op dit moment bij de redactie niet bekend of er een 95 pk-versie nog in het verschiet ligt.

Nederlandse prijs van de Nissan Micra

Zo blijven er maar twee opties over: 120 pk of 150 pk. De eerste – en dus de goedkoopste – kost tenminste € 29.950. Een vergelijkbare versie van de Renault 5 kost € 27.990, bijna € 2.000 goedkoper dus. Ga je voor het meeste vermogen, dan groeit het prijsverschil met de 5. De Franse EV met 150 pk kost tenminste € 30.990 terwijl de Nederlandse prijs van deze Micra begint bij € 34.590.

Na de keuze voor het vermogen zijn er nog twee pakketjes: de basis ‘Engage’-uitvoering of de leuker aangeklede ‘Advance’. Bij de 120 pk betaal je € 2.000 extra voor het uitbreidingspakket. Bij de versie met 150 pk begint het gamma bij de Advance en betaal je € 1.900 meer voor de Evolve-versie.

Waarom zou je voor de Micra gaan dan?

Misschien heb je meer met Japanse auto’s of staat het uiterlijk je meer aan? Of je bent een vrouw. Dat zei een Nissan-topvrouw een tijdje terug. De Micra is volgens haar eleganter en meer gericht op vrouwen terwijl de Renault 5 sportiever is en mannen moet aantrekken.

Je kunt ook kiezen voor een praktische reden. De Micra gaat een ieniemienie beetje zuiniger om met zijn stroom. De Renault 5 verbruikt minimaal 14,5 kWh per 100 kilometer. De Micra heeft maar 14,2 kWh nodig om 100 kilometer te rijden. Je moet toch iets verzinnen om uit te leggen dat je € 2.000 meer uitgeeft, ja toch?

In een ander artikel lichten we alle verschillende tussen de Nissan Micra en Renault 5 E-Tech.