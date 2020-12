Ford GT-verkoper is extreem hypocriet of niet? - Autoblog.nl

Deze Ford GT-verkoper mag eigenlijk wel aan de schandpaal genageld worden. Of staat hij gewoon in zijn recht?

Het is misschien wel de ultieme supercar voor petrolheads, de Ford GT. Voordat men in de commentsectie begint te steigeren met het verweer dat er ‘slechts’ een V6 in zit, zullen we dat kort toelichten. Ten eerste zijn er een hele hoop gave supercars met zescilinder gebouwd. Ten tweede is het min of meer een 650 pk sterke Le Mans homologatiespecial. Ten derde: het is een Ford. Deze auto koop je niet voor ‘de pats’, maar juist omdat je het gaaf vindt.

Flipping

Ford wilde ook dat de auto alleen maar naar petrolheads ging. Dat klinkt heel logisch, maar net als met de meeste huizen zijn de kopers niet de eindgebruikers. Veel van dit soort gave auto’s belandt in een loods om een paar jaar tegen winst verkocht te worden. Ford wilde daar wat tegen doen. In plaats van de productie enorm opschroeven, koos men voor een andere optie om het zogenaamde ‘flipping’ tegen te gaan.

Intentieverklaring

Heel kort komt het op het volgende neer. Als je in aanmerking wilde komen om een Ford GT te mogen kopen, was alleen voldoende geld hebben niet de enige vereiste. Je moest een intentie verklaring tekenen dat je de auto niet door ging verkopen. Uiteraard waren er wel Ford GT-eigenaren die dat juist wel gingen doen, waarvan de goddelijk fraaie John Cena het bekendste voorbeeld is. De strijd tussen Ford en Cena werd breed uitgemeten in de pers.

Moray Callum

Maar nu blijkt dat Ford-medewerkers zélf ook wel een lekkere appel voor de dorst wensen. In dit geval gaat het om Moray Callum, de jongere broer van Ian Callum, die eveneens autootjes tekent. Net als Ian Callum heeft Moray een indrukwekkend CV. Op dit moment is de Schot Vice President Design bij Ford Motor Company. Moray is mede verantwoordelijk voor de Ford GT. Sterker nog, Moray hééft zelfs een een Ford GT. Nog wel, althans.

Je voelt ‘m al aankomen, natuurlijk. Moray Callum zet namelijk zijn eigen Ford GT te koop. Dan denk je, als Ford-medewerker zal hij het goede voorbeeld hebben gegeven. Dus Moray heeft al 50.000 mijlen op de klok staan, toch? Eh, nee. Helaas niet. Het komt niet eens de buurt. Slechts 201 mijl is er mee gereden. Dus een paar testkilometers en twee rondjes om de kerk.















Ford GT-verkoper

Overigens staat Moray Callum volkomen in zijn recht. De eigenaren moesten de auto minimaal twee jaar in bezit hebben alvorens ze ‘m door mogen verkopen. Ondanks de initiële nieuwpprijs van een half miljoen dollar, worden de meeste exemplaren voor minimaal het dubbele verkocht.

Omdat Moray Callum de hoofddesigner was van de Ford GT, zal dit exemplaar wel iets meer opbrengen. Ook omdat de kleur Liquid Red Metallic geweldig staat, overigens. Moray Callum is overigens neit letterlijk een Ford GT-verkoper, hij biedt zijn auto te veil aan via Canepa.