Dit wil Mercedes bereiken met Ambition2039

Klinkt als de titel van een nieuw album van Scooter. Het is echter iets heel anders.

Autofabrikanten komen geregeld met vijfjaren plannen. Ideeën met betrekking tot modellen en initiatieven die in vijf jaar gerealiseerd moet worden. Mercedes neemt dit naar het volgende niveau met Ambition2039. Met dit plan blikt Mercedes vast vooruit op de komende 20 jaar van mobiliteit.

Stapsgewijs wil Mercedes met dit plan doorzetten op vergroening. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de volledige vloot van Benz-mobielen carbon neutraal zijn in 2039. Een uitdaging, maar geen onmogelijke doelstelling volgens de Duitsers. In 2030 moeten de helft van alle Mercedes-verkopen bestaan uit een elektrisch model. Daarmee doelt het merk op zowel volledige elektrische auto’s als plug-in hybrides. Zowel de personenauto’s, als de bedrijfsauto’s en bussen van het merk gaan (deels) elektrisch worden.

Mercedes zegt niet alleen naar elektrische aandrijflijnen te kijken. Met de GLC F-CELL laat het merk tevens zien bezig te zijn met waterstof. Dit beamen ze ook. Binnen Ambition2039 zijn er wat Mercedes betreft zeker mogelijkheden voor alternatieve oplossingen die een schone bijdrage kunnen leveren. Omdat niemand kan weten wat over 20 jaar de norm is op het gebied van emissievrij rijden zeggen de Duitsers op dit moment nog geen definitieve richting te kiezen.