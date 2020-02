Nieuwe New Mini wordt minder nieuw

Het nieuwe van de New New MINI is er zo wel een beetje van af.

Een van de grootste geluksstreffers van dit millennium is toch wel de MINI. BMW had een zeer ongelukkig huwelijk met Rover. Tijdens dat Britse dramahuwelijk wist BMW nog wel slim de krenten uit de pap te halen. Land Rover werd verkocht aan Ford en BMW hield MINI voor zichzelf.

Understatement

Zeggen dat de New MINI een succes was, is een understatement. De auto creëerde een compleet nieuwe klasse: die van de premium B-segmenter. De eerste generatie (R50) ging mee van 2000 tot 2006. De tweede generatie (R56) was van 2006 tot 2013 in productie. Op dit moment staat de derde generatie (F56) in de showrooms. In 2018 werd de MINI voor het laatst voorzien van een facelift. We zijn inmiddels twee jaar verder, dus luidt de voorspelbare vraag: hoe nu verder? Een nieuw model zou toch binnenkort verwacht mogen worden?

Brexit

Driewerf neen! Dat laat BMW woordvoerder Maximilan Schoeberl weten aan AutoCar. De nieuwe New MINI zal nog eventjes op zich moeten laten wachten. Nu had moederbedrijf BMW sowieso een wat langere periode in gedachte voor de Mini F56. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de opvolger in 2022 of 2023 op de markt zou komen. De redenen zijn eenvoudig aan te duiden: marktveranderingen, kostenbeperkingen en natuurlijk de Brexit.

Taxen

Een groot probleem zit ‘m in de logistiek. Veel uitvoeringen van de MINI worden namelijk in Oxford gebouwd. Het probleem is, de meeste onderdelen komen níet uit het Verenigd-Koninkrijk. Deze moeten vanuit de EU (waartoe het Verenigd Koninkrijk niet behoort) geïmporteerd worden. Dit kan hogere kosten met zich mee brengen. De onderhandelingen over de importtarieven zijn nog in volle gang en worden pas over elf maanden definitief duidelijk.

VDL Nedcar

Wat zijn dan de opties? Voor BMW is het vrij eenvoudig, want sommige modellen van de MINI (en kleine BMW’s) worden vij VDL in Born gebouwd. Als BMW import-taxen moet gaan betalen voor de onderdelen en taxen bij het exporteren van MINI’s, kunnen ze altijd nog de fabriek in Born gebruiken.

BMW wacht af totdat er definitief meer duidelijkheid is. De huidige MINI staat op het UKL1-platform. De nieuwe MINI moet op een nieuw platform komen te staan. Het probleem is dat de assemblagelijn ingrijpend moet worden aangepast, wat veel kosten met zich mee brengt. Daarom moet BMW zeker weten dat goede fabriek (Oxford of Born, dus) wordt gemodificeerd.

