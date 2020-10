Hyundai 45 Concept gaat nu al in productie - Autoblog.nl

De versie die je binnenkort kunt kopen is alleen wel een stuk kleiner.

De Honda Urban Concept – voorloper van de Honda e – was leuk, maar Hyundai kan er ook wat van. Vorig jaar verwende Hyundai ons netvlies namelijk met een erg geslaagde retro-concept car. De auto was geïnspireerd op de Pony Coupé die 45 jaar eerder uitkwam. Vandaar de naam 45 Concept.

We zien de Hyundai 45 Concept graag in productie gaan, maar op korte termijn zul je hem nog niet bij de dealers tegenkomen. Toch kun je binnenkort al een eigen Hyundai 45 EV kopen. Soort van.

Hyundai presenteert nu namelijk een mini-versie van de concept car, speciaal voor kinderen. Net als zijn grote voorbeeld is het een elektrische auto. De topsnelheid is maar liefst 7 km/u. Verdere specificaties, zoals de actieradius, zijn nog niet bekend.

Qua uiterlijk hebben ze bij Hyundai hun best gedaan om een redelijk natuurgetrouwe imitatie te maken van de 45 Concept, voor zover dat mogelijk is bij een speelgoedautootje. Ook de pixel-koplampen hebben hun weg gevonden naar de mini-EV. Voor de stoel in het midden hebben de ontwerpers zich laten “inspireren door de autosport”. Anders waren ze daar natuurlijk nooit opgekomen.

We hebben hier te maken met een milieuvriendelijke speelgoedauto, dus de Mini-45 is hoofdzakelijk opgetrokken uit hout. Het bouwproces is te zien in de onderstaande video:

Details over prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekend, maar Hyundai gaat dit stukje speelgoed wel daadwerkelijk verkopen. Het zal waarschijnlijk redelijk prijzig speelgoed worden.

Voor degenen die benieuwd zijn naar de échte productieversie van de Hyundai 45 Concept: die komt er ook. Die gaat alleen geen Hyundai heten, maar Ioniq 5. Dat is het nieuwe submerk waar Hyundai zijn EV’s onderbrengt. Deze Ioniq 5 staat voor volgend jaar op de planning. Kunnen ook volwassenen een productieversie van de 45 Concept krijgen.