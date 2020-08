Nieuw merk Hyundai is een beetje verwarrend

Omdat we nog niet genoeg submerken hadden komt Hyundai ook met een nieuw merk. Alleen is de naam Ioniq een beetje verwarrend.

Als autofabrikant je elektrische auto’s scheiden van de conventionele auto’s. Hoe doe je dat het beste? De meeste merken plakken er een speciaal label op. Zo heeft Mercedes de EQ benaming, Volkswagen de ID-reeks, BMW de i-naam en ga zo maar door. Er bestaan ook losstaande merken, zoals Polestar, dat zich volledig richt op het maken van (semi) elektrische auto’s. Hyundai volgt in dat rijtje met de lancering van Ioniq.

Het is een beetje een apart verhaal, want Ioniq is ook een model van Hyundai. Door een nieuw merknaam te lanceren aan de hand van een al reeds gebruikte naam kan er verwarring ontstaan. Met name onder leken. “Ik rij een Ioniq.” “Oh, een Hyundai Ioniq?” “Nee, een Ioniq. Dat is een nieuw merk.” “Oh..”

Het is het tweede submerk voor Hyundai. In 2015 lanceerde ze immers het luxemerk Genesis, dat ook weer een modelnaam was dat tot losstaand merk is geworden. In het geval van Genesis is het vooral een Koreaanse en Amerikaanse show, hier in Europa krijgen we daar weinig van mee. Hoe anders is dat met het nieuwe Hyundai-merk Ioniq.

Ioniq

Hyundai heeft bekendgemaakt dat alle toekomstige elektrische auto’s onder het nieuwe merk Ioniq komen te vallen. De modellen krijgen simpelweg een getal achter de naam om een model aan te duiden. Goh, dat hebben we echt nog nooit eerder gezien.

De Koreaanse autobouwer zegt even nummers voor sedans te gebruiken en oneven nummers voor SUV’s. Het eerste model onder dit nieuwe merk is de Ioniq 5. Dit gaat een CUV worden die in 2021 op de markt komt. Deze elektrische auto is gebaseerd op de Concept 45 van Hyundai.

In 2022 volgt de Ioniq 6, een elektrische sedan. In 2024 moet de Ioniq 7 een feit zijn. Dit gaat een grote elektrische SUV worden.

Hyundai maakt Ioniq merknaam bekend

Omdat niet iedere consument autonieuws leest (schande!) moet Hyundai natuurlijk wel aan de bak om Ioniq als merk onder de mensen te krijgen. De eerste campagne is al begonnen. In Londen heeft de London Eye een hele grote Q in de verlichting verwerkt. Nu hopen dat mensen de connectie maken met Ioniq en niet met de nieuwe James Bond film of iets dergelijks.