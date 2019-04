Hyundai gaat studieschulden afbetalen

Althans, ze doen een donatie.

Om een nieuwe te kunnen kopen, heb je geld nodig. Om geld te krijgen, zul je moeten werken. Om aan werk te komen, heb je veelal een goede opleiding nodig. Om een goede opleiding te kunnen volgen, heb je weer geld nodig.

Mensen die net klaar zijn met studeren, hebben mede daardoor niet veel te besteden. Hyundai heeft daar een oplossing voor. In de Verenigde Staten is men bezig met het opzetten van Hyundai Student Assistance. Het programma wordt nu getest in Californië en Phoenix, Arizona.

Hoe gaat het in zijn werk? Eigenlijk heel erg simpel. Als je een Hyundai koopt of leaset, betaalt Hyundai een bedrag oplopend tot wel 900 dollar om je schuld af te lossen. Het idee erachter is om klanten zo sneller aan zich te binden. Volgens Hyundai is het doel van Hyundai om alles beter te maken, dus afgestudeerden van hun studieschuld afhelpen past in dat straatje. Tegelijkertijd krijg je de klanten zo iets jonger binnen, niet pas wanneer ze 65 zijn en hun eerste Tucson komen uitzoeken. Kortom, een topidee! Het enige wat je hoeft te doen is checken of je in aanmerking komt.

Of toch niet? We hebben wel twee enorme kanttekeningen. Ten eerste: de goedkoopste Hyundai op dit moment is de Accent, waar Hyundai USA graag 14.995 dollar voor wil zien. Natuurlijk, alle beetjes helpen en 900 euro is een aanzienlijk bedrag. Maar je moet dan alsnog 14.095 euro meenemen! Dat klinkt een beetje als een sigaar uit eigen doos. Temeer omdat 900 dollar korting toch best mogelijk moet zijn? Of Hyundai een soortgelijk programma in Nederland gaat opzetten is niet bekend.