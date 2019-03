Hyundai presenteert een dik optiepakket voor de Veloster

Maak van je hot hatch een dik bommetje.

Hyundai heeft stappen gemaakt en sindsdien maken ze auto’s die men ook daadwerkelijk wil kopen. Het merk wil zich echter verder richten op cool zijn. De Veloster was al cool, nog een beetje eigenzinnig misschien. De tweede generatie Veloster is iets normaler vormgegeven, maar het concept van de asymmetrische deuren is er nog steeds. En nog steeds ontbreekt een verklaring waarom deze ‘driedeurs’ configuratie is gebruikt, maar uniek is het wel.

De Veloster is een sportauto. Om die sportiviteit te beamen heeft Hyundai het N-label in leven geroepen. Het eerste wapenfeit voor Europa is de i30 N. In de VS zijn hot hatches blijkbaar niet zo’n hit, dus daar mag de Veloster N het werk van de i30 opknappen. Geen zorgen, onderhuids is het gewoon hetzelfde recept als de hatchback-broer.

Een tijdje geleden bracht Hyundai ons al de i30 N Option. Dat is een i30 N met nog meer race-achtige goodies erop. Hyundai windt er geen doekjes om dat je de hot hatch met een hoop opties kunt krijgen: beter goed gejat dan slecht bedacht, vergeleken met merken als Audi en BMW. Deze trend wordt doorgezet naar de Veloster: op de autoshow van Seoul staat de Hyundai N Performance Car. Verder niks meer of minder dan een Hyundai Veloster N met alle opties, maar een dik ding is het wel.

Om te beginnen krijgt de auto een veel dikkere splitterset mee rondom de auto. De grote achterspoiler is nóg groter, evenals de race-achtige velgen. En de motorkap krijgt een enorme luchthapper. Alles wordt afgemaakt met een matgrijze laklaag en oranje accenten, zoals de striping rond de splitters, de spiegels en rondom de luchthapper.

Wat je hier ziet zijn de dikste opties, maar niet alle opties. De keuze is reuze, wat fijn is voor de mensen die uniek willen zijn. Al is de standaard pastelblauwe kleur van de Hyundai N-serie ook al vrij uniek, die zou onze voorkeur hebben.