Er is toch een sportieve Q7 leverbaar

En toch ook weer niet.

Over “op het verkeerde paard wedden” gesproken. Audi heeft een beetje de plank misgelagen. Het merk dat zichzelf een Voorsprong Door Techniek verschaft, zit met een nogal kaal gamma voor de Audi Q7. De eerste generatie Q7 was leverbaar met een keur aan zes- en achtcilinder motoren. het topmodel was de door quattro GmbH gebouwde Q7 V12 TDI quattro. Gek genoeg was er nooit een topmodel met benzinemotor.

Dat is ook niet het geval met de huidige generatie. Ja, er was heel kort een Audi SQ7, maar dankzij Dieselgate is die versie uit het gamma gehaald. Of ‘ie terugkomt is vooralsnog niet helemaal duidelijk. De nieuwe Volkswagen Touareg is overigens wél met die monsterlijke V8-diesel leverbaar. Ondanks dat de Audi Q7 zijn platform deelt met de Lamborghini Urus, Bentley Bentayg en Porsche Cayenne is de Q7 slechts met bescheiden zescilinders leverbaar. Eigenlijk best raar, als je bedenkt dat BMW een X5 M produceert en Mercedes uitstekende zaken doet met de GLE 63 AMG. Tip voor Audi: aandrijflijn van de RS6 op een Q7 monteren en je bent klaar.

Nee, ABT Sportsline heeft geen heftige Engine-swap in de aanbieding, helaas. Wel kunnen ze het verlagen naar een sterkere en sportievere Q7 een klein beetje in toom houden. ABT kan de Q7 op drie fronten verbeteren, naar eigen zeggen. De ABT Sportsline Q7 ziet er dikker uit, heeft een betere wegligging en gaat een stukje sneller. Je kan een complete set krijgen met shirts, strips en bumpers. Het is onderdeel van het ABT Aero Package. De velgen meten maar liefst 22″ en zien er eigenlijk best aardig uit. Dankzij ABT Level Control staat de Q7 lager op zijn wielen en is de wegligging beter, aldus ABT.

Dan de motoren. De Q7 50 TDI gaat dankzij ABT Power boost van 286 pk naar 330 pk. Het koppel stijgt van 600 Nm naar 650 Nm. De benzine V6 kan van 330 pk naar 410 pk getuned worden. Ook het koppel stijgt dan: 520 Nm in plaats van 440 Nm. Prestatiecijfers geeft ABT niet op, maar de Q7 is zo ietsjes sneller dan voorheen. Wanneer de ABT onderdelen leverbaar zijn en wat het gaat kosten, is vooralsnog niet bekend.