Koop de goedkoopste Ghibli van Nederland

Ze beginnen nu interessant te worden.

De Ghibli heeft Maserati niet de impuls gegeven die van te voren werd verwacht. Je zou denken dat het vermogende publiek wel te porren is voor een exclusieve zakensedan, maar niets bleek minder waar. In het eerste jaar (2014) deed Maserati het nog best aardig, toen werden er meer dan 100 (honderd) van verkocht. Daarna zakten de verkopen in als een soufflé.

Is het terecht dat de Ghibli wordt genegeerd? Om met Kimi Raikkonen te spreken: Bwoah. Ja, de Duitse concurrenten zijn over het algemeen beter. Maar maakt dat uit? Zeker als occasion is zo’n Ghibli eigenlijk best een leuk alternatief. Ten eerste qua motorisering. Maserati doet en deed niet aan viercilinders, handbakken en schraap-uitvoeringen. De goedkoopste Ghibli die wij konden vinden heeft een dikke V6 diesel met 275 pk onder de kap. Deze is gekoppeld aan een achttraps automaat van ZF. Zoals het hoort is de auto voorzien van achterwielaandrijving.

Qua uiterlijk is de zwarte lak niet heel erg spannend, maar het staat ‘m erg goed. Zeker in combinatie met het kastanjebruine interieur. Het infotainmentsysteem was bij introductie al afgrijselijk en is nu weerzinwekkend slecht. Misschien is het een beter idee om het hele systeem eruit te slopen en te vervangen voor een spiegeltje: dan kun je zien hoe cool je erbij rijdt.

De Ghibli is nieuw nog steeds leverbaar. Dankzij de wat verouderde techniek is het als nieuwe auto absoluut geen match voor een BMW 5 Serie of Mercedes-Benz E-Klasse. Echter, als occasion valt er zeker wat voor te zeggen. Dit exemplaar stamt uit 2014 en is dus amper vijf jaar oud. De kilometerstand is net geen anderhalve ton. De prijs van al dat moois: 26.500 euro. De advertentie check je hier.