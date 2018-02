Kijken we hier naar de nieuwe Audi A6?

Hebb0n?

We zijn ongeveer een week verwijderd tot het publiek de volledig nieuwe Audi A6 (spyvid) in het echie mag zien, maar nu al kunnen we hem in volle glorie bekijken. Voor de officiële presentatie zijn er namelijk een aantal plaatjes het internet op gelekt, je verwacht het niet..

De kans groot is dat de foto’s daadwerkelijk toebehoren aan de nieuwe Audi A6. De wagen op de foto’s is immers voorzien van grotendeels dezelfde designtaal als de laatste nieuwe Audi’s die op de markt verschenen. De nieuwe A6 lijkt qua ontwerp dan ook behoorlijk overeen te komen met de nieuwe A7 en de nieuwe A8.

Met name de grille aan de voorzijde doet enorm denken aan het pad dat Audi op het gebied van design is ingeslagen. De zeshoekige grille is duidelijk te herkennen. Hetzelfde geldt voor de voor- en achterlichten. Hoewel ze voorzien zijn van een eigen ontwerp, doen ze zeer denken aan zijn familieleden.

Onder de motorkap vinden we waarschijnlijk vier- en zescilinder in verschillende varianten.