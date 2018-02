Rolls-Royce presenteert zeldzame “Silver Ghost Collection”

Voor dit speciaaltje doken de Britten in hun geschiedenis.

Het is dit jaar 111 jaar geleden dat Rolls-Royce de originele Silver Ghost maakte. De bolide, destijds omgedoopt tot beste auto ooit, was een technisch wonder dat er niet alleen bijzonder fraai uitzag, maar tevens onbreekbaar bleek te zijn. De Silver Ghost wist meer dan 23.000 kilometer ongetergd af te leggen, een onwaarschijnlijke prestatie naar de begrippen van die tijd.

De Silver Ghost was slechts het twaalfde 40/50 hp chassis dat het originele drietal van Rolls-Royce produceerde. Nu, jaren later, willen de Britten een eerbetoon brengen aan dit memorabele gedeelte uit hun geschiedenis.

In ware Rolls-Royce stijl doen ze dit door een eigentijdse impressie te maken van de Silver Ghost. Hiervoor gebruikt Rolls-Royce de Ghost (rijtest) slechts vijfendertig maal. De auto’s zijn vooral te herkennen aan de voorzijde, waar een volledig zwarte grille afsteekt tegen het voornamelijk zilveren exterieur. De voorzijde is sowieso anders, daar de grille door Rolls-Royce verder naar voren is geschoven om overeen te komen met de originele Silver Ghost. Dit blijkt echter onderdeel te zijn van een modeljaarupdate, waarbij eveneens nieuwe (zilveren) 21″ velgen worden geïntroduceerd.

Over zilver gesproken, deze ode aan de Silver Ghost is overladen met het edelmetaal. De lak, acht uur lang met de hand aangebracht, is doordrongen met fijne zilveren deeltjes. De Spirit of Ecstacy, hét onderdeel van iedere Rolls-Royce, is van massief sterling zilver. Daarnaast beschikt de basis van het beeldje over allerlei verwijzingen naar het origineel. Het interieur is voorzien van allerlei zilveren accenten.

Wat de speciaaltjes mogen gaan kosten is vooralsnog niet bekend. Of het uitmaakt zal nog moeten blijken, aangezien de kans groot is dat ze allemaal al zijn uitverkocht.