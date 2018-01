Het leven van Alfa Romeo’s eerste sportwagen is een klap geld waard

Het beestje heeft een schitterende tijd achter de rug.

Niet lang nadat A.L.F.A. het levenslicht zag, doken ze de wereld van autosport in. De equipe bleek al snel goed mee te kunnen doen aan de top en zag met talenten als Enzo Ferrari achter het stuur tegelijkertijd wat grote namen passeren. Omdat zichzelf naast de autosport ook op de straten te kunnen vertegenwoordigen, ontwikkelde het enkele jaren later hun eerste voertuig voor de menigte: de G1.

Deze fraaie vertoning, die we een aantal maanden geleden behandelden, verscheen voor het eerst in 1921 en werd tot 1923 gebouwd. Heel hoog lag de werkdruk echter niet, want in totaal produceerde Alfa Romeo (de naam A.L.F.A. werd vrij snel aangepast) slechts 52 stuks, inclusief twee prototypes. De auto’s bevonden zich destijds in dezelfde klasse als Rolls-Royce en hadden hierom dezelfde klantenbasis. De G1 die afgelopen weekend geveild is door RM Sotheby’s is naar verluidt de enige overgebleven auto uit deze reeks.

De G1 werd aangedreven door een 6,3-liter zes-in-lijnmotor, die volgens de verhalen deels is ontworpen met hulp en feedback van—daar is ‘ie weer—Enzo Ferrari. Zoals bekend van historische motorblokken zijn ze niets in vergelijking met de motoren van tegenwoordig. In het geval van de G1 betekent dit dat de zescilinder slechts 71 pk produceerde, al perste hij er aan de andere kant een meer dan respectabele 290 Nm aan koppel uit. De topsnelheid lag hiermee rond de 140 km/u, behoorlijk vlot voor zijn tijd.

Hoewel de auto oorspronkelijk van voor de oorlog komt, heeft hij een buitengewoon hectisch leven meegemaakt ná de oorlog. Door het politieke en economische klimaat van een Europa in wederopbouw was er geen ruimte voor de bolides, en werden ze alle 50 naar Australië en Zuid-Afrika verscheept. Deze G1, met chassisnummer #6018, kwam nadat hij door een boer gevonden was in handen van een aantal Alfa Romeo enthousiastelingen, waarmee hij verzekerd was van een goede toekomst.

Vanaf de jaren ’60 wisselde de G1 meerdere malen van eigenaar, de een nog beter dan de ander. Zo ging hij van een prominente Australische zakenman, die de auto in zijn schuur te vondeling had laten liggen, naar die naarstig restaurerende enthousiastelingen, en van een kunsthandelaar en klassieke auto verzamelaar naar de Australische Alfa Romeo importeur. Daarnaast verscheen hij meermaals op concours en in museu, en deed hij in 2014 ook nog eens mee aan de Mille Miglia Storica.

In het proces om de auto zo origineel mogelijk te houden ging de kunsthandelaar waarschijnlijkt het verst. Onder zijn eigendom legde hij contact met Michelin en vroeg hij ze expliciet of ze voor hem bijpassend rubber wilde produceren dat gelijkwaardig was aan de banden die er decennia geleden onder hadden gelegen. 15 jaar later ging een van de volgende eigenaren op een gigantische toer rond Australië, waarna de G1 vervolgens weer werd verkocht aan een Californische verzamelaar.

Reden genoeg voor de volgende eigenaar om zijn aankoop, met zijn uiterst diverse en rijke historie, van boven tot onder te bedekken in lagen kwijl. Of hij laat hem netjes staan totdat hij weer meer geld waard wordt. Of dit alles ook gaat gebeuren blijft nog maar de vraag; de koper betaalde er afgelopen weekend 445.000 dollar voor, terwijl RM Sotheby’s enkele miljoenen had voorspeld.