Saab-liefhebber gebruikt 900 Cabrio als plantenbak

Gezellig!

Saab-eigenaren behoren tot de vreemdste van de automobilisten. Niet omdat ze zich nu zo merkwaardig over het asfalt voortbewegen, maar omdat ze überhaupt voor het merk hebben gekozen. Het vergt een speciaal type persoon om voor het inmiddels omgevallen, robuuste Zweedse merk met de vliegtuighistorie te kiezen. De ene Saab-rijder blijkt zo mogelijk nog eigenaardiger dan de andere, zo blijkt vandaag.

Via een op Instagram actieve Autoblog-lezer, @styndex, kregen wij deze foto’s in handen. Het spreekt voor zich dat de eigenaar een voorliefde heeft voor de betere Saab. Voor de deur heeft hij een 9-3 Sport Sedan staan, in zijn tuin rust een 900 Cabrio.

De 900 Cabrio, die voorzien is van Amerikaanse kentekenplaten, doet echter geen dienst meer als trouw stalen eland op de zonnige dagen. In plaats daarvan heeft de eigenaar hem uitverkoren zijn leven voort te zetten als bloembak, én als barbecue! En gezien die groene rotzooi die aan de voorzijde van de Saab te zien is, doet hij dit al even.

Naar verluidt heeft de eigenaar destijds geen afscheid willen nemen van zijn 900 Cabrio, dus besloot hij het project samen met zijn vrouw uit te voeren. Sinds enkele jaren staat hij bij het koppel in de voortuin als bloembak. Voorin ligt geen motorblok meer, maar een barbecue. Binnenkort zal daar ongetwijfeld weer gebruik gemaakt van worden!