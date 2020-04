Hyundai Prophecy Concept gaat in productie als nieuwe Ioniq

De concept die we begin dit jaar mochten aanschouwen gaat in productie: de Hyundai Prophecy moet de ietwat saaie Ioniq aflossen.

Eén van de meest veelbesproken, en vooral veel verkochte elektrische auto’s is de Tesla Model 3. Maar voordat die in het begin van 2019 uitrolde op de Nederlandse markt, was er een alternatief. De Hyundai Kona Electric. Een kleine crossover die met zijn gunstige prijs in een mooie bijtellingscategorie valt en belangrijker nog: hij was leverbaar toen de Model 3 nog even op zich liet wachten. De interesse voor de auto daalt inmiddels een beetje, maar toch wisten zo’n acht duizend Kona’s een eigenaar te vinden in Nederland. Een goede start in de EV-wereld voor Hyundai.

Voorganger

De Kona was echter de eerste die nette cijfers voor zijn geld op de weg zette. Hyundai had voor de Kona al een elektrisch model. De Ioniq Electric was iets goedkoper met zo’n 33.995 euro als nieuwprijs, maar dan kwam je 280 km ver volgens de niet geheel waarheidsgetrouwe NEDC-cyclus. Maar goed, Rome werd ook niet binnen één dag gebouwd. Het waren nette specificaties voor 2016.

Een laatste voetnoot voor de Ioniq is dat functionaliteit de boventoon voerde. Ook qua uiterlijk, waardoor de auto een soort Koreaanse Prius werd. Het is geen lelijke auto maar designprijzen binnenslepen doet hij ook niet. Toch zullen anderen zeggen dat het wel meevalt, iets met ‘alles beter dan een SUV’. Wellicht dat de basis van een Ioniq, aandrijflijn van een Kona met een nieuw design iets oplevert.

Krachten combineren

Hyundai lijkt precies dat te doen. Begin dit jaar op wat de autoshow van Genève had moeten zijn, presenteerden de Koreanen de Prophecy Concept. Behalve ‘elektrisch’ werd er geen woord gerept over de aandrijflijn: het design moest shinen. En dat deed het: de Prophecy is een gaaf ontwerp. En met de cw-waarde lijkt het ook wel goed te gaan, dus een iets meer op het heden afgestelde Kona-motor kan wonderen doen voor zo’n auto.

Productie

Goed nieuws voor zij die de Hyundai Prophecy een tof ding vinden: hij heeft groen licht gekregen voor productie. Auto Express bevestigde dit en meldt erbij dat de auto de plek van de Ioniq moet gaan innemen. De ruige kantjes worden er dus nog een beetje afgeslepen en de kans is groot dat het om een vierdeurs sedan of coupé gaat, een soort elektrische i30 Fastback. Met natuurlijk een deel van de pijlen gericht op de Tesla Model 3. De basis gaat bestaan uit het nieuwe elektrische E-GMP-platform van Hyundai, specificaties zijn nog niet bekend.

Maar eerst even dit

Wie al de Hyundai-website op sneltoets heeft gezet om zo snel mogelijk een koopcontract voor deze bloedmooie sedan te signeren: heel even geduld. Voor de Prophecy, of hoe hij anders gaat heten, de Hyundai-dealers mag opfleuren komt er eerst een nieuwe elektrische crossover. De Hyundai 45 Concept gaat namelijk ook in productie. Deze modern ogende compacte crossover combineert elementen van oude auto’s en stopt ze in een nieuw jasje. Op hetzelfde E-GMP-platform komt de 45 eerst, daarna de Prophecy.

Designtaal

Beide auto’s maken deel uit van een nieuwe designtaal. Het thema is Sensuous Sportiness en dat is vooral marketingtaal voor hoe oogstrelend mooi Hyundai de auto’s heeft gemaakt. Iets met ‘wij van wc-eend’. Wij van Autoblog raden aan om je oordeel te vellen met behulp van de twee concepts. Vooral de Hyundai Prophecy mag wat ons betreft relatief ongewijzigd in productie.

De teruggrijpende stijl is de nieuwe stijl en dat is de strategie van Hyundai. De 45 Concept moet elementen van de hoekige auto’s uit Hyundai’s start naar een moderne versie zetten: de Prophecy is een eerbetoon aan de jaren ’30, waar autodesign volgens velen op zijn best was.

Wanneer?

De 45 Concept zou eind 2020 al als productieversie de dealers mogen opleuken. Op de Prophecy moeten we nog heel even wachten, die staat voor ergens in 2021 op de planning.