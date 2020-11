ID.3 gaat Volkswagen enorme boetes opleveren - Autoblog.nl

Het was de bedoeling dat de ID.3 juist boetes ging voorkomen. Dat gaat voor 2020 in elk geval niet meer lukken.

Het had zo mooi kunnen zijn. Na een enorm #dieselgate-schandaal was het juist Volkswagen dat ineens vol ging inzetten op elektrische mobiliteit. Dat moest ook wel, want de ‘diesel’ was ineens ernstig beschadigd. Dat was enorm balen voor Volkswagen als merk én als concern, want de diesels brachten ook een enorm voordeel: lage CO2-cijfers.

CO2-doel

In de EU moeten fabrikanten namelijk een gemiddeld CO2-doel halen om auto’s te kunnen verkopen. Bij Volkswagen hebben ze lange tijd profijt gehad van diesels en kleine auto’s als de Up en Polo Bluemotion. Daardoor konden ze gemakkelijk een paar dikke Bentley’s verkopen en een atmosferische Audi R8 V10 blijven aanbieden. Maar de regels omtrent uitstoot zijn inmiddels dusdanig streng geworden dat dat niet meer helpt.

Vertragingen levering VW ID.3

Het voordeel van een elektrische auto is dat er nul gram directe CO2-uitstoot is, wat het gemiddelde effectiever doet dalen. Kortom, die Volkswagen ID.3 kon niet vroeg genoeg komen. Het blijkt dat het too little, too late is. Naar verluidt gaat Volkswagen de EU-doelen dan ook niet halen.

De Volkswagen ID.3 kende enorme opstartproblemen. Met name de software-issues zorgden voor veel vertraging. In Nederland gaat het lekker met de verkoop, maar de uitlevering van de auto (en dus ook de registraties) nam te veel tijd in beslag.

Vertraging ID.3 levert Volkswagen boetes op

Volkswagen voelde dit van te voren al een beetje aankomen, uiteraard. Mede daardoor was het handig dat ze een partnership hebben gesloten met MG, een merk dat ook elektrische auto’s verkoopt in Europa. Echter, dit merk is te klein om een verschil te kunnen maken. Het ziet er dus naar uit dat de vertraagde levering van de achterwielaangedreven ID.3 ervoor gaat zorgen dat Volkswagen enorme boetes moet gaan betalen aan de EU.

Geld apart gelegd

Volkswagen heeft laten weten dat zet het aan zagen komen en dat ze al voorbereidende maatregelen te hebben genomen. Via AutoNews Europe vertellen diverse woordvoerders dat het Volkswagen om de lange termijn gaat. Het bedrag voor de onvermijdelijke boetes zegt het concern al ‘apart te hebben gelegd’. Voor de komende jaren hoopt men de productie van de ID.3 op te kunnen schroeven en dat er meer elektrische modellen bijkomen.









EV-offensief

Van de ID.3 zijn er inmiddels al zo’n 14.000 exemplaren geleverd aan klanten en staan er nog 40.000 mensen te wachten om hun bestelde ID.3 in ontvangst te mogen nemen. Voor de komende jaren staat er een enorm EV-offensief te wachten, niet alleen van Volkswagen overigens. Alle merken zullen hieraan mee (moeten) doen.