Iedereen wordt vals beschuldigd van schade door autoverhuurder

Boosheid alom, want ‘iedereen’ wordt vals beschuldigd van schade veroorzaken door een autoverhuurder. Nog erger: de klachtenprocedure is vervolgens opper-bagger.

De techniek staat voor niks. Dezer dagen meer dan ooit met Kunstmatige Intelligentie (KI). Het mag dan kunstmatig zijn, maar slim is het wel. Meestal. Echter lijken we nu in de fase te zitten dat aan de ene kant het geloof in de macht van de robots zo groot is dat we er bang van worden. En aan de andere kant kan dat vertrouwen soms opeens nog volledig onterecht blijkt te zijn. Bijvoorbeeld als een AI een Oostenrijker met een snorretje viert als een groot leider.

De tandjes

Ook bij autoverhuurder Hertz heeft KI momenteel zo haar teething problems. Hertz heeft een nieuw speeltje genaamd UVEye. Dit is een systeem waar KI de staat van een auto helemaal in kaart brengt. Voor een verhuurder in theorie extreem handig om te bepalen of een klant schade heeft opgelopen. Als het helemaal foutloos zou werken, elimineer je subjectief gebakkelij met medewerkers over ‘die deuk zat er al’.

UVEye

Maar momenteel gebeurt het tegendeel. Het regent klachten over UVEye, dat meerdere fouten lijkt te maken. Soms wordt een schade niet geregistreerd, waardoor een nieuwe klant er potentieel mee belast wordt. Maar soms wordt er ook schade vastgesteld, terwijl het blote oog en de camera, niks ziet.

Reddit

Een zelfverklaard ervaren Hertz-klant op Reddit zegt dat hij een automatische melding kreeg van schade nadat hij zijn auto had ingeleverd. Veel mensen zouden dan al in het vliegtuig zitten, maar deze man zat nog in de shuttle. Daarop ging hij terug naar de auto om de ‘plek van schade’ voor zichzelf te aanschouwen en te filmen. Hij zegt dat er niks te zien was en de beelden lijken dit te bevestigen.

klachtenregeling is eng

Misschien nog ergerlijker dan de fouten van UVEye, is volgens klanten de robot die klachten ‘afhandeld’. Al tijden regent het geïrriteerde meldingen op fora en websites dat dit uitermate slecht geregeld is en dat contact met een echt mens praktisch onmogelijk is. Het is natuurlijk irritant als je onrecht wordt aangedaan. Maar als er vervolgens extreem onfatsoenlijk wordt omgegaan met je klacht hierover is dat nog een stuk enger.

Krokodil

De leiding van Hertz zegt de klachten te herkennen, maar echte actie wordt er niet ondernomen. Klinkt als een slecht geleid bedrijf. Geen wonder dat de tent al tijden kampt met financiële problemen. Heb jij goede ervaring met helpdesk-robots? Of is je eerste vraag ook altijd ‘Kan ik een mens spreken; bij voorkeur geen paarse krokodil?’. Laat het weten, in de comments!