Max Verstappen maakt gehakt van de FIA

Max Verstappen spreekt zich weer eens helder uit over wat hij vindt van de FIA.

Het was vandaag even een beetje eng in België. Bijna hadden we weer een tweeduizendeenëntwintigje te pakken. Het regende op Spa voor de start van de F1 race. Vroeger was dat altijd jezelf verkneukelen op de bank terwijl de voorbeschouwing wegtikt. Maar dezer dagen is het meer bevreesd afwachten of de race wel verreden wordt. Althans, op een betekenisvolle manier en niet in de zin waarvan de rechtenhouder volhoudt dat de editie van 2021 verreden is.

Het blijft toch een beetje gek dat de twintig ‘beste coureurs van de wereld’ zich nooit hoeven te bewijzen als het glibberen en glijden is op de baan. Formeel heeft het te maken met de veiligheid. Maar ja, zeg dat eens tegen James Hunt die met zijn blik tonijn van McLaren de titel binnensleepte in een zeiknat Japan in 1976. Als coureurs niet harder kunnen dan 50, hoe onveilig is het dan in je carbon cocon?

De situatie is nu zodanig dat de Full Wet band van Pirelli compleet nutteloos is geworden. Heel af en toe zie je een coureur er nog eens voor kiezen om ‘iets te proberen met strategie’. Maar het is eigenlijk bij voorbaat vruchteloos. Meestal valt praktisch op datzelfde moment de rode vlag vanwege te veel water op de baan.

Ook vandaag startte de race dus een uur later dan gepland en na enkele rondjes was het al tijd voor slicks. Na de race was Max Verstappen daar allerminst over te spreken. Hij had graag wat meer rondjes in het natte gedaan. Ook al omdat Red Bull de auto wat meer had afgesteld richting een regenrace:

We hadden natuurlijk een achtervleugel erop gezet richting een regenrace, maar we hebben bijna niet in de regen gereden. Dus, waardeloos. Héél veilig allemaal, veilige beslissingen allemaal. Een beetje jammer. We hadden meteen moeten gaan. Zelfs de zwaarste regen, daar hadden we door kunnen gaan, maar ja, het is wat het is.

Waarvan akte. Max Emilian kwam na een gewonnen Sprint gisteren vandaag als vierde over de meet. Piastri won voor polesitter Norris en bouwt zijn voorsprong in het WK dus weer iets uit.