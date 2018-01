Koop deze anonieme BMW M5 voor € 50k

Want zoals iedereen weet, vroegâh was alles beter.

Met de nieuwe M5 laat BMW zien dat ze er weer een ouderwets driftkanon van hebben geprobeerd te maken. Maar, volgens menig autofreak zal niks wat BMW doet met de M5 ervoor kunnen zorgen dat het “de beste M5” wordt. Die bestaat immers al. De E39.

De E39, met een dikke V8 met 400 PK, is eigenlijk het ideale pakket voor een liefhebbersauto: sportwagenprestaties in een relatief praktische BMW. Maar, waar hij ook bekend om staat is een anoniem uiterlijk. Waar je bij de huidige M5 zult weten dat het om een M-product gaat, kun je het bij de E39 alleen echt goed zien als je de bumpers en skirts onder de loep neemt, en natuurlijk de vier dikke pijpen onder de achterbumper ziet.

Zit je nu bij jezelf te denken: misschien dan toch tijd om er eentje te kopen? Grijp je kans: E&R Classics heeft een goed exemplaar staan. Uitgevoerd in een nog anoniemere black on black configuratie: Carbonschwarz Metallic als lakkleur en zwartlederen interieur met sportzetels. Deze origineel in 2002 uitgebrachte M5 komt oorspronkelijk uit Duitsland: het is aannemelijk dat hij daar een paar onbeperkte Autobahns heeft meegepikt. Niet veel overigens, de kilometerstand is een relatief bescheiden 29.000. De originele 20-spaaks E39 wielen dragen bij aan het heerlijke anonieme M5 gevoel. Wellicht ietwat kleurloos, maar als je een ingetogen youngtimer wilt, draagt een zwart exemplaar daar natuurlijk wel goed aan bij. Toffe bonus: de E39 M5 is enkel geleverd met een handbak. Ook dat lukt je niet meer als je een nieuwe M5 bestelt.

Dit alles voor een niet misselijke € 49.950. Dat is flink aan de prijs, maar omdat de M5 een zeer grote kans heeft om een klassieker te worden, is hij het dubbel en dwars waard. Ook zal menig petrolhead een duim omhoog geven als je je vertoont in een originele M5. Ondergetekende in ieder geval wel.

Met dank aan Robin voor de tip!