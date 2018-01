Noorse milieu-gekkies klagen Tesla aan

Het houdt niet op. Niet vanzelf.

Als er één merk de gemoederen lekker bezig kan houden is het Tesla wel. Hier in Nederland zijn het redelijk populaire auto’s, omdat wij ‘Ollanders zeer begaan zijn met onze portomonne ehet milieu. De meningen over de Amerikaanse pionier lopen uiteen van zeer positief tot uiterst negatief. Een tussenweg lijkt er (helaas) niet te zijn. Maar er is nog een Europees land waar de elektrowaggies van Zijne Hoogheid Musk enorm populair zijn: Noorwegen.

In Noorwegen zijn auto’s (nog) veel duurder dan Nederland. Auto’s worden daar nog zwaarder belast, tenzij er sprake is van een compleet elektrische aandrijflijn. Mede daardoor is het aandeel elektrische auto’s in Noorwegen gigantisch. Je zou denken dat iedere inwoner van Noorwegen idolaat is van Tesla, maar dat is dus niet het geval. Er zijn namelijk 79 Tesla-eigenaren die een aanklacht hebben ingediend vanwege misleiding door Tesla. Het zit zo: Tesla communiceerde een vermogen voor de Model S P85D (het model in kwestie) van maar liefst 691 pk. De motor voorin levert ongeveer 220 pk en aan de achterkant 470 pk.

Zo schijnt dat dus in werkelijkheid niet helemaal het geval te zijn. De eigenaren hebben hun Model S P85D op de rollenbank gezet en de opgave werd bij lange na niet gehaald. Muiterij! Het erge is nog dat de 79 milieubewuste geldkloppers simpelweg niet op hebben zitten letten. Meer dan een jaar geleden waren er al 133 Noren die boos waren dat hun trots op wielen een kleine 500 pk op de rollenbank zette, in plaats van de beloofde 700 paarden.

Destijds werden deze arme mensen gecompenseerd door Tesla. De Noorse moraalridders kregen een schadevergoeding van Tesla in de vorm van 65.000 kronen (zo’n 6.720 euro) in cash of voor upgrades en accessoires voor hun Model S. Dat is precies wat de 79 aanklagers óók willen. Mocht Tesla hun ‘verzoek’ niet inwilligen voor April, wordt de zaak overgedragen aan een hogere rechtbank in Oslo. Overigens maakt het voor de prestaties niet uit: die acceleratietijd van 0-100 km/u (3,1 seconden!) wordt door de meesten gewoon gehaald. (via: autoblog.com)