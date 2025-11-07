Voordat Jaguar de kolder in de kop kreeg, was dit het plan…

Nu zitten we met de Jaguar Type 00 opgescheept, maar voordat de gekte bij het merk toesloeg, hadden ze heel andere plannen.

Zelfs als je niet een liefhebber bent, of een Jaguar-watcher, kan het je niet zijn ontgaan dat het merk Jaguar enigszins een andere afslag heeft genomen dan voorheen. We zaten te wachten op een vernieuwde SUV van het merk of de volgende generatie van de XJ, maar het Britse merk kreeg de kolder in de kop en schrapte alles.

Jaguar moet een exclusief en puur elektrisch merk worden. Een reclamecampagne en een “bijzondere” conceptcar werden gelanceerd en de rebranding kan van start.

Dit had Jaguar nu ook kunnen zijn

Voor velen was de schok van de transitie van Jaguar nog groter dan de herverkiezing van Donald Trump. Collega @jaapiyo zit nog altijd aan het zuurstof en ook de rest van de redactie moest er even van bijkomen. Nu doet oud-designdirecteur van Jaguar, Ian Callum, een boekje open over wat eerst het plan van Jaguar was.

In de podcast van Autocar UK doet de voormalig hoofd design uit de doeken waar het merk mee bezig was voor de kolder in de kop sloeg. Zo werkte het merk tot 2021 aan een opvolger van de Jaguar XJ. De foto’s lekten vorig jaar alsnog.

Waar iedereen ervan uitging dat de XJ volledig elektrisch zou worden, onthult Callum nu dat er ook gewoon ruimte voor een verbrandingsmotor voorzien was. Het plan was dat de nieuwe XJ hoger zou zijn en – indien de markt er alsnog om zou vragen – voorzien zou kunnen worden van een zes-in-lijnmotor zoals we die ook kennen uit de Range Rover en de Range Rover Sport.

Het kan aan ons liggen, maar met de huidige marktvraag had dit wel eens een logischere stap kunnen zijn dan de roze zuurstok waar het merk nu mee op de proppen kwam (ja, hij is er ook in het blauw). Maar dat is onze mening.

Plan Jaguar voor nieuwe SUV’s en sportwagen

Naast een nieuwe XJ werd er bij zijn vertrek in 2019 ook gewerkt aan een nieuwe Jaguar F-Pace, een nieuwe I-Pace en een J-Pace. Die laatste moest het vlaggenschip van het merk worden ter grootte van een Range Rover.

Ook een nieuwe sportwagen die de Jaguar F-Type moest gaan vervangen zat in de pijplijn. Allemaal geschrapt ten faveure van de Type 00. Over die auto wil Ian Callum ook nog wel wat kwijt. Hij vraagt zich af waarom de elektrische auto zo’n enorme motorkap heeft als je er toch geen V12 onder verstopt. Ja goede vraag Ian!

Nou lekker makkelijk lullen natuurlijk van Callum. Dat kunnen al die ex-werknemers altijd goed: kletsen over wat er bij hun oude baas allemaal anders zou moeten. Al zijn wij geneigd om het met Ian Callum wel eens te zijn…