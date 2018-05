In dit jaar keert de Dodge Viper terug?

Asjemenou.

Het leek zo definitief, het einde van de Viper. Een supersportwagen uit Amerika die inmiddels een iconische status heeft gekregen. Ieder model werd het krankzinniger, met altijd een lel van een V10 onder de motorkap.

In een wereld waar milieudoelstellingen en autonoom rijden op de agenda staan is eigenlijk geen plaats voor de Viper. Heel gek werd er dan ook niet opgekeken toen bekend werd dat de stekker uit de auto werd getrokken.

Er lijkt echter licht te branden aan het einde van de Viper-tunnel. Car & Driver weet te melden dat de muslecar terugkeert voor het 30-jarige bestaan van de Viper. Op de 2019 Detroit Autoshow zou de auto gepresenteerd worden. Veel details zijn niet bekend, maar wel is duidelijk dat deze Viper een handgeschakelde, nieuwe atmosferische V8 gaat krijgen. Men spreekt over meerdere varianten, met vermogens tussen de 550 en 700 pk.

De Viper komt er als coupé en als convertible. Het nieuws is opmerkelijk te noemen, want FCA heeft meer baat bij volumemodellen dan dit soort fun projecten die vaker meer geld kosten dan opleveren. Mocht het nieuws officieel kloppen, dan kunnen we stellen dat ze bijzondere koffie drinken, daar op het hoofdkantoor van de Italiaans-Amerikaanse multinational.