Het is 25 mei en dit is de Nissan Leaf Cabrio

Mocht je denken dat het 1 april is, neen. Dit is echt.

Het is de week van de late 1 April-grappen, lijkt het wel. Zo werden wij gisteren geconfronteerd met de pick-up versie van de Honda Civic Type-R. Het is natuurlijk een marketingstunt om het nieuws te halen, terwijl er eigenlijk niet zo veel nieuws is. Vandaag is het Nissan dat ons verblijd met een 1 april-grap op een andere datum dan 1 april met de Nissan Leaf Cabrio.

Jazeker, hij is namelijk echt, deze Nissan Leaf Open Air, zoals Nissan hem noemt. De auto is er vanwege een heuglijk feit. Er zijn namelijk 100.000 Leaf gebouwd in de afgelopen acht jaar. Daarmee is het een van de meest populaire elektrische auto’s. De open Leaf werd onthuld in het bijzijn van 100 hele hoge heren (m/v) tijdens het een forum ter ere van het opzetten van de ‘Zero-Emission Society’.

Er zijn geen foto’s van het interieur, waarbij het lijkt alsof er alleen een bestuurdersstoel voorin zit. Je kan dan achterin zitten en zwaaien naar het plebs. Aangezien het hip is om milieuvriendelijk bent zul je alleen uit de toon vallen bij de wat conservatief ingestelde autoliefhebber. In technisch opzicht is de Nissan Leaf Cabrio geheel gelijk aan de nieuwe Leaf, dus ook hier de 147 pk en 323 Nm sterke elektromotor. In combinatie met het 60 kWh accu pakket kun je ongeveer 360 op een lading rijden. Prestaties zijn niet bekend. Dankzij de stickers zal deze Leaf net even wat sneller zijn, in dit Techhiek artikel lees je er meer over hoe dat kan. Er werd met geen woord gerept over productieplannen. Nissan kan echter verrassend uit de hoek komen. De Nissan Murano Cabrio kwam er ook gewoon. Ook dat was géén 1 aprilgrap.