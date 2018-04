Koop de allerlaatste Dodge Demon en Viper als paar

Twee voor de (waarschijnlijk) torenhoge prijs van één.

Wie zich wil vereenzelvigen met de meest onvergeeflijke bolides van Noord-Amerika, kan het bestaan van de Dodge Demon en Dodge Viper niet ontkennen. Qua prestaties zijn er weinig Amerikaanse productieauto’s die dermate angstwekkend zijn. Inmiddels zijn beide bolides toe aan hun laatste exemplaar. Voor Dodge een schitterende kans om de begeerde auto’s als duo de deur uit te doen, en 100 procent van de opbrengsten naar een goed doel te verzenden.

Het is voor welvarende verzamelaars een allerlaatste kans om de bolides als nieuw op de kop te tikken. Op de veiling van Barrett-Jackson, die in juni plaatsvindt, zal het tweetal als één geheel onder de hamer gaan. Nu, omdat het voor beide modellen het slotexemplaar betreft, krijgen ze ieder een reeks exclusieve kenmerken. De wagens worden daarnaast uitgevoerd in een historisch-correct Viper Red, dezelfde kleur die te vinden was op de allereerste Dodge Viper.

De Dodge Demon beschikt over een 840 pk sterke 6,2-liter supercharged V8. Mocht je het, om wat voor reden dan ook, vergeten zijn: de Demon is in feite een veredelde dragracer die in 2,3 seconden naar de 100 km/u knalt. De Demon heeft slechts één stoel en is met de bijbehorende Demon Crate al helemaal om te toveren tot rechte-lijn-raket. Hierin zitten o.a. speciale voorwielen en gereedschap om de auto aan te pakken, wanneer je langs de strip staat.

De allerlaatste Viper is eveneens uitgerust in Viper Red. De bloeddorstige Amerikaanse supercar, die voorzien is van een 8,4-liter V10, neemt na ruim 25 jaar afscheid. De 645 pk sterke Viper verlaat het toneel als een waar icoon. De wagen is gehuld in een kostbare jas van carbon en heeft alcantara stoelen. De fabriek zal veranderen in een museum.

Het blijft een raadsel hoeveel de auto’s zullen opleveren, maar de kans is groot dat het in de miljoenen zal lopen. In het verleden leverde de allereerste Hellcat ruim anderhalf miljoen dollar op.