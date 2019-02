Jerry Seinfeld beschuldigd van verkopen neppe Porsche

"Jerry, remember: it's not a lie if you believe it."

Amerikaans komiek en groot autoliefhebber Jerry Seinfeld is deze week in heet water terechtgekomen, naar aanleiding van de verkoop van een unieke Porsche 356. De nieuwe eigenaren van de “enige Carrera Speedster uitgevoerd in Auratium Green” hebben een rechtszaak tegen hem aangespannen, omdat zij kort na aankoop uitvonden dat dit helemaal niet bleek te kloppen.

De Porsche 356 A 1500 GS/GT Carrera Speedster uit 1958, die Seinfeld tijdens een veiling van Gooding & Co. in 2016 op Amelia Island samen met een tweetal andere Porsches van de hand deed, werd uiteindelijk door Fica Frio Limited voor een bedrag van 1,54 miljoen dollar overgenomen. Het collectief van verzamelaars ontdekte dankzij hun connecties echter dat de claim van Seinfeld helemaal niet klopte. Zodoende was de “unieke” Auratium Groene Carrera Speedster niet authentiek en was de claim onjuist. Om de zaak recht te zetten, wil het collectief een schadevergoeding en dat Seinfeld de auto terugneemt.

Het feit dat er een rechtszaak als deze tegen de komiek is aangepassen is tamelijk vreemd, aangezien Seinfeld er juist om bekendstaat een zeer nette, vriendelijke en vooral redelijke kerel te zijn. Hoewel de komiek heeft laten weten alles willen te doen om de nieuwe eigenaren te helpen, zitten er wel een aantal haken en ogen aan de zaak.

Afgelopen zomer liet Seinfeld bijvoorbeeld een voicemail achter bij de gedupeerden, waarin hij uitgebreid zijn excuses aanbood voor het ongemak. Volgens de Amerikaan was hij zelf niet op de hoogte van het feit dat het niet de enige Carrera Speedster in die groene kleur was, daar de personen die de auto destijds voor hem kochten het ook niet wisten. Toen Seinfeld aan de gedupeerden vroeg om de desbetreffende informatie te delen, kreeg hij zijn antwoord in de vorm van deze rechtszaak. Het verhaal zal dus ongetwijfeld nog een staartje krijgen.