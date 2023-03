Luxe GT met LPG-installatie (10K) – AB Advies

Sommige vraagstukken kun je niet zelf bedenken. Want was is eigenlijk de beste luxe GT met LPG-installatie?

Oh ja, dat was er ook nog! LPG! Elektrisch, hybride, downsize-benzine, waterstof: heel erg leuke techniek allemaal, maar erg kostbaar. De milieuvriendelijke krent weet al jaren waar hij terecht moet: LPG. Dan kun je voor een paar dubbeltjes per liter de tank volgooien. Maar is LPG nog steeds een solide optie? Je kunt het op veel locaties nog tanken en vroeger zag je geregeld een LPG-auto voorbij komen. Maar tegenwoordig bijna niet meer.

Luxe GT met LPG-installatie

We kregen een aanvraag van Joris die specifiek om een LPG-auto vraagt. Of beter gezegd, een auto op benzine, waar hij dan later een LPG-installatie in zit. De auto met een luxe GT zijn, iets dat we niet snel met LPG in verband brengen. Wat dat betreft vonden we het weleens interessant om te kijken waar je dan eigenlijk op uit gaat komen.

De wensen en eisen voor een luxe GT met LPG-installatie:

Huidige / vorige auto’s: Toyota Celica, Volvo S80 2.4, Volvo 850 T-5 Koop / lease: Koop Budget: € 10.000 Jaarkilometrage: 45.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine, later wordt er LPG ingebouwd Reden aanschaf andere auto: Emigreren Gezinssamenstelling: Partner Voorkeursmerken / modellen: Jaguar, Volvo, Lexus, BMW No-go merken / modellen: Frans, VAG

Pontiac Firebird Formula SuperFast

€ 9.999

1994

140.000 km

Een luxe GT met LPG-installatie en dan komen wij uit op een … Pontiac! Het is misschien wel een auto die heel erg ver afstaat van wat een Gran Turismo moet voorstellen. Het interieur is namelijk opgetrokken uit extreem goedkope plastics. General Motors was hier in de jaren ’90 niet goed in. Toch raden we ‘m aan. De grote V8 motoren worden vaker voorzien van een LPG-installatie, dus er is voldoende kennis voorhanden. Het zijn enorme motoren met flinke reserves.

Ja, je kan 265 pk ook uit een 1.6T halen, maar uit een 5.7 gaat het net even wat relaxter. Ook heb je een bijzonder koetswerk en achterwielaandrijving. Het is absoluut en evenement om zo’n ding te rijden. De stoelen zijn intens slecht en dien je te vervangen door een ASS, Scheel of Recaro of zo.

BMW 325i Coupé (E92)

€ 9.950

2006

185.000 km

De BMW E92 begint aardig op te drogen, zeker als deze zich in een originele staat bevindt. Ze zijn gelukkig te vinden met redelijke kilometerstanden, waardoor je er nog eventjes tegenaan kunt (mits je het dure onderhoud uit laat voeren). Bij BMW moet je wel even opletten, want de 325i is de andere 325i niet. Ga voor de versie met de N52B25-motor, niet de N53B30. Beide heten 325i en hebben 218 pk, maar hadden niet anders kunnen zijn.

De N52 van deze BMW 3 Serie is kleiner (2.5 liter) en heeft indirecte inspuiting. De minder betrouwbare N53 heeft meer koppel onderin, maar is lastiger op LPG te krijgen. Gelukkig zie jee het aan de buitenkant er niet vanaf. Let ook eventjes op de uitrusting, want sommige exemplaren zijn heel erg kaal uitgerust. Je wil sowieso de sportstoelen hebben. In het budget zijn ze prima te vinden. Qua prestaties is het net iets meer dan adequaat, een 330i is beduidend sneller maar lastiger te vinden in het budget.

Lincoln Continental Mark VIII

€ 9.000

1994

145.000 miles

Als je dan Pontiac net eventjes te stijlloos vindt, kijk dan niet verder en opteer voor deze Lincoln. De Mark VIII is een een enorme luxe GT die in sommige gevallen al een LPG-installatie heeft. Handig! Ondanks dat het een coupé is, zijn de prestaties niet relevant. Het gaat voorruit en als je wil kun je zelfs vaart maken.

Maar dit zijn uitgelezen cruisers. Alles aan boord is elektrisch en ingesteld om het jou zo comfortabel mogelijk te maken. Onder de kap ligt een eenvoudige V8 die je met WD40 en een hamer tot in lengte van dagen kunt onderhouden.

Volvo C70 T5 Summum

€ 9.900

2006

250.000 km

Toegegeven, deze Volvo is geen coupé, maar een zogenaamde coupé-cabriolet. Het dak kan dus in zijn geheel open. Omdat je op zoek bent naar een luxe GT met LPG-installatie gaan we ervan uit dat je vooral de stijl en uitstraling van een GT kan waarderen, niet zozeer de circuit-prestaties. De C70 is weliswaar een cabrio, maar met dak omhoog best een aardige verschijning. De reden dat we deze auto met de haren erbij trekken is natuurlijk diens motor.

De vijfcilinders zijn geen onbekende voor LPG-klanten. Er is dus vrij eenvoudig een geschikte installatie te vinden. Ook zijn er voldoende mensen met ervaring met deze motor met autogas. We vergeten dat de rest van de auto ook erg goed is. Zo stipt onze hoofdredacteur aan dat het de enige in zijn klasse is met écht lekker stoelen. En het interieur is vrij tijdloos. In het budget is de sterke T5 nét te vinden, maar dan staan er wel de nodige kilometers op. Een 2.4i vijfcilinder is beter te vinden als je maximaal anderhalve ton op de klok wil.

Mercedes-Benz CL500 (C215)

€ 8.950

2000

180.000 km

Het bijzondere aan een Mercedes-Benz CL van deze generatie is dat de aanschafprijs bijzonder laag is. Deze bijzonder fraaie slagschepen zijn echt geen drol meer waard. Het is dus zaak om en zo keurig mogelijk en origineel mogelijk exemplaar te vinden. Die zijn er overigens ook gewoon en vaak ietsje ‘duurder’. Die alsnog behapbare prijs komt door de hoge kosten om het rijdend te houden. Met name de hydraulische vering van deze Mercedes is een aandachtspunt dat kostbaar is om te repareren.

Roest kan voorkomen, evenals de nodige elektrische storingen. De 5.0 V8 motor is redelijk simpel van opzet en zo goed als onverwoestbaar. De CL500 voelt geen moment snel aan, totdat je op de snelheidsmeter kijkt. Deze auto rijdt de hele dag 250 km/u als het moet. Latere exemplaren hebben de 7G-tronic bak en zijn aanzienlijk vlotter en zuiniger.

Check hier het aankoopadvies:

Semi-YOLO: Audi A5 3.0 TDI quattro (8T)

€ 9.650

2008

230.000 km

De Audi A5 is eigenlijk beste auto die je kan kiezen, waarschijnlijk. Althans, in dit budget met deze auto. Deze Audi is een reisauto pur sang. Ja, er zit geen benzinemotor in die je kan ombouwen naar LPG. Nee, gewoon een diesel zoals het hoort. Als je 45.000 km per jaar rijdt, is het niet alleen fijn om goedkoop te rijden, maar ook om door te kunnen rijden. De 3.0 TDI van Audi is – zoals @bart1976 zou zeggen, een absolute beuker.

Van 0-100 km/u minder dan 6 tellen en en een begrensde top van 250 km/u zijn prima waarden. Het verbruik is gunstig en in combinatie met een grote brandstoftank betekent dat je ook altijd door kunt rijden. In alle weersomstandigheden. Het AWD-systeem is vrij eenvoudig van opzet en zeer effectief. Nog een voordeel: omdat diesel minder populair is het op het moment, kun je goede deals doen. Wel even het Audi A5 AB Advies checken!

YOLO: Jaguar XK8 4.0 Coupé (X100)

€ 8.450

1996

295.000 km

We kunnen de Jaguar niet anders omschrijven dan een YOLO. Ja, ze zijn geweldig. Het uiterlijk is bijzonder fraai. Dit is een moderne klassieker. Weinig auto’s uit deze periode hebben fraaier koetswerk. Het interieur is typisch jaguar, dus veel leer en hout.

Dit is nog vlak voor de periode dat infotainment zijn intrede deed, dus is het vrij tijdloos. De latere moderne schermen zijn nu juist hopeloos ouderwets. De Jaguar 4.0 motor is vrij betrouwbaar eigenlijk, een uitstekende unit die prima prestaties levert.

Waarom dan toch YOLO? Nou, best betrouwbaar is nog altijd erg kostbaar bij Jaguar. En het is een 23 jaar oud exemplaar met 3 ton op de klok. Daar ga je dan een LPG-tank in monteren en 45.000 per jaar rijden.

Zo’n auto moet dan eigenlijk gaan rentenieren, niet nog vol ingezet worden tot dwangarbeid. Dat zal ongetwijfeld gecombineerd gaan met vele reparaties.

Welke kiezen?

Met deze kilometers zouden wij serieus naar en diesel kijken. Een BMW 330d Coupé met N57-motor komt in bereik, evenals een BMW 635d met M57-blok.

Of wat te te denken van een CLK320 CDI? Als je duizenden kilometers door Europa rijdt, is zo’n zescilinder diesel onverslaanbaar qua prestaties, actieradius en comfort.

Dat gezegd hebbende, de aanvrager vroeg niet om diesel, maar om LPG. De Volvo klinkt als de beste optie. Als je geen kinderen hebt, is de achterbank voldoende, die vijfpitters lopen prima LPG en het zijn nog relatief moderne auto’s.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!