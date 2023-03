Stel je Aston Martin samen in de pitbox van Alonso

Je krijgt nu een veel beter beeld van hoe je Aston Martin eruit ziet door de configurator met nieuwe achtergronden. Aston Martin zou Aston Martin niet zijn als daar ook een vleugje F1 aan kleeft.

Ah, de wondere wereld van de configurator. Geef toe: ook jij vindt het af en toe leuk om even te pielen met de opties van een auto die je toch nooit gaat kopen. Of juist wel, want uiteindelijk is een configurator bedoeld om een beeld te krijgen van wat je kunt bestellen bij het merk in kwestie. Dus moet een configurator wel een beetje werken. Zo vindt ondergetekende de configurators van Audi, BMW en Mercedes aardig ondermaats (met Audi onderaan, BMW en Mercedes zijn wel oké tegenwoordig) en zijn het juist merken die een Forza Motorsport-achtige 3D-modus hebben die een dikke duim kunnen verwachten.

Aston Martin configurator

De nieuwe Aston Martin configurator krijgt echter ook een dikke duim, maar niet omdat die een bloedgave hagelnieuwe 3D-engine erachter hebben gezet. Nee, de software is eigenlijk hetzelfde gebleven als dat ‘ie al een tijdje was en dat was prima. Aston Martin leukt hun configurator op een andere manier op. Namelijk met nieuwe achtergronden!

Pitbox van Alonso

Aston Martin maakt er geen geheim van dat ze voor alweer het derde seizoen op rij opnieuw deelnemen aan de Formule 1. Eén van de nieuwe locaties in de configurator is dan ook de Aston Martin F1 pitbox, in dit geval staat de auto die je configureert op de plek waar normaliter de Aston Martin AMR23 van Fernando Alonso staat. Ondergetekende is niet F1-nerd genoeg om je aan de hand van de kleine stukjes achtergrond te vertellen welk circuit we precies naar kijken. Wel dat we naar een lekker opgeruimde pits kijken (de gereedschapskisten, laptops en 83 man personeel zijn voor het gemak even thuis gelaten) en het enige waar je van mag genieten is de sponsoren, de AMR23 van Lance Stroll en de kersverse bokaal die Alonso mee mocht nemen na zijn derde plek in Bahrein.

De pitbox-achtergrond is in 3D te bekijken, maar je kunt dezelfde hoeken ook makkelijk op een rijtje krijgen in een 2D-modus. Je zou het bijna vergeten, maar vervolgens kun je vanuit de pits je nieuwe DBS 770 Ultimate (of elke andere Aston) van kleur en wielen laten veranderen. Wij vinden het echt wel cool.

Andere locaties

We zeiden het eerder al: de Aston Martin configurator was prima. Je eerdere opties (in ieder geval ten tijde van de V12 Vantage configurator) waren een zwarte studio en een Brits ogend landweggetje met een mooie zonsondergang. Twee scenario’s om te zien of de gekozen kleur wel echt goed uit de verf komt.

Daar komen nu zes nieuwe scenario’s bij, waarvan de pitbox er dus eentje is. De andere vijf zijn verschillende scènes van over de wereld. We zien een Rivièra-achtige kustweg, een scherpe bocht van een bergweg, een soort Japanse tempel met de iconische kersenbloesem, dé beauty spot van Manhattan voor de Brooklyn Bridge en nog een race-geïnspireerde locatie: het Brooklands-circuit.

Brooklands-circuit

Bij Brooklands denk je misschien aan een gave Bentley-coupé uit de jaren ’00, maar die is vernoemd naar een meer dan honderd jaar oud circuit in het Verenigd Koninkrijk. Vele merken hebben hun raceauto’s over deze baan geknald, waaronder Aston Martin al vanaf vroeg. Eén van de ongelofelijk verkante bochten is nu een mooie achtergrond voor de configurator van Aston Martin en je krijgt er voor de gelegenheid ook nog een Aston Martin DB5 bij als achtergrond. Dat gezegd hebbende: de belichting op deze achtergrond komt ons het meest ‘naturel’ over. Als je echt een goed beeld wil van hoe je kleur er onder normale omstandigheden uit ziet is de Brooklands-achtergrond nog nuttig ook.

Het vermelden waard: bij elke locatie behalve de F1-pitbox kun je ook in de nacht bekijken hoe de kleuren eruit zien. Handig om een DBX configureren ietsje makkelijker voor je ogen te maken.

Ook kun je de motorkap en deuren openen desgewenst om het hele setje af te maken.

Goed, eindeloos pielen op de nieuwe configurator van Aston Martin dus. Ook al is ‘ie zeker niet zo uitgebreid als eerdergenoemde super 3D Gran Turismo-achtige praktijken, hij is zeker leuk om even mee te spelen.

