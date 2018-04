Koop de Vlaamse villa van een Ferrari-liefhebber

De Formule 1-wagen is slechts een voorbode van iets veel mooiers

Fundablog is terug, en ditmaal met een heuse primeur. Nu is het niet helemaal eerlijk om zelf met de eer te strijken, want deze fraaie tip werd ons in de schoot geworpen door fervent Autoblog-lezer Arjen. De beste man kwam tijdens zijn zoektocht naar een nieuw stulpje pardoes dit zalige optrekje in Bornem, nabij Antwerpen, tegen. Zodoende waagt Fundablog het voor het eerst om de grens oversteken.

Er zijn immers voldoende smakelijke huizen te vinden bij onze zuiderburen. Toegegeven, de villa in kwestie is naar mijn smaak iets te chic, maar dat neemt niets weg van de inhoud waarvoor we uiteindelijk zijn gekomen. Goed nieuws voor wie klikte na het zien van de headerfoto, want dit was slechts het topje van de ijsberg.

Nemen we een duik in de dubbele garage, dan ontdekken we een vier- of vijftal bolides die zeer tot de verbeelding spreken. Hoewel er amper te ontrafelen is met welke Ferrari’s we nu precies te maken hebben, lijken er in totaal twee à drie Italianen onder stofwerende doeken te staan. De rest van de garage wordt opgevuld met een Corvette Stingray uit de jaren ’70 en een klassieke Mini Cooper. De ouderwetse brandstofpompen zijn de kers op de taart. Over de smaak van de eigenaar valt niet te twisten.

Mocht je je kunnen vinden in de stijl, dan is het huis zelf overigens niet bepaald misselijk. Voor 1.250.000 euro krijg je in totaal 571 m2 aan vloeroppervlak en 5.242 m2 aan grond. Het huis heeft vijf slaapkamers, een nachthal en een zwembad in de tuin.

Met dank aan Arjen voor de tip!