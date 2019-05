Zo wordt een Leaf minder lief

Maar wel een stukje leuker.

Als we aan elektrisch rijden denken, komen er diverse Tesla’s naar boven. Op zich logisch, want de Amerikaanse elektropionier is onlosmakelijk ermee verbonden en weet zichzelf elke week wel in de schijnwerpers te plaatsen met ambitieuze beloftes, kwaliteitsproblemen of overweldigende verkoopcijfers.

In de tussentijd is Nissan iets stiller omtrent hun elektrische auto’s, lijk het wel. Totaal onnodig, want ze zijn al jaren goed aan de weg aan het timmeren met de Leaf. De eerste generatie Leaf was veelbelovend, maar schoot nét te kort als het gaat om actieradius en laadtijd.

Dat is bij de tweede generatie véél beter voor elkaar. Laden gaat aanzienlijk sneller en met een volle lading kom je gewoon een stukje verder. Dat is de reden dat je ze tegenwoordig ook geregeld ziet rijden. Want hoe leuk zo’n Tesla ook is, ze zijn gewoon duur. De Nissan Leaf is vanaf zo’n 34.000 euro. Een nadeel is wel dat er nog geen sportieve Leaf is. Gelukkig brengt Autech daar verandering in.

Autech is een bijzondere tak van Nissan, dat zich eigenlijk met alles bezighoudt als het gaat om accessoires en aftermarket aanpassingen. Dat kan een vierdeurs Skyline GT-R (afbeelding boven) zijn, maar ook ombouw voor gehandicapten of zoals in dit geval: een kekke sportuitvoering.

Bij veel van sportpakketten uit Japan gaat het al snel mis: veel te wild, uitbundig en infantiel. Zo niet in dit geval. Autech is bezig met een gehele lijn voor bestaande Nissan modellen. Maar daar is Nismo toch al voor? Ja, klopt. Nismo richt zich wat meer op hardcore prestaties, terwijl Autech sportief en luxe is. De Nissan Leaf Autech heeft een Aurora Blue koetswerk, subtiel dik gemaakt met andere bumpers, skirts, 17″ velgen en een hese dakspoiler.

Ook in het interieur zet het sportief-luxe thema zich voort. De bekleding is blauw met zwart, met contrasterende stiksels. De onderkant van het stuurwiel is blauw leder, de rest is zwart. Het is niet compleet anders dan de reguliere Leaf, maar het geeft het interieur wel wat meer cachet. Dan nu het slechte nieuws: deze uitvoering staat voorlopig alleen gepland voor de Japanse markt en wordt boven de Nissan Leaf Nismo geprijsd: de Autech is ietsjes duurder.