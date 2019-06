Goedkoop op vakantie? Koop een Lada Camper

Goedkoop betekent in dit geval wel dat je niet bijzonder veel ruimte hebt.

Dit weekend is juni aangebroken en dat betekent dat we alsmaar dichterbij de vakantieperiode geraken. De afgelopen weken hebben we sporadisch een camper of motorhome meegepakt. In het proces zijn we wederom tot de conclusie gekomen dat die krengen nieuw belachelijk duur kunnen zijn. Tenzij je tweedehands een goede deal kunt vinden, zal je diep in de buidel moeten tasten.

In Rusland blijken ze een alternatief te hebben. Wie simpelweg het geld niet heeft een camper als de Volkswagen Grand California op de kop te tikken maar wél een hagelnieuw apparaat wil hebben, kan aankloppen bij Lux Form. Dit bedrijf, dat gespecialiseerd is in het ombouwen van Lada’s, heeft recentelijk een heuse camper-conversie aan zijn gamma toegevoegd, die ongeveer 15.000 euro kost.

Wie besluit voor het schepsel van Lux Form te kiezen, zal moeten rekenen op een bijzonder krappe accommodatie. De camper is namelijk gebaseerd op een kleine sedan, de Lada Granta om precies te zijn. Hierom is de cabine onfatsoenlijk klein, iets dat op bovenstaand schema goed in beeld wordt gebracht. In concrete termen: de cabine is nog geen 2,2 meter lang, iets meer dan 1,5 meter hoog en slechts 1,65 meter breed.

Desondanks heeft het bedrijf een boel in de Granta weten te proppen. Zo heeft hij niet alleen een keuken en een zithoek, we vinden binnen ook een klerenkast, water- en gastanks, een bed, een toilet en een douche. Daarnaast heeft het bedrijf achterop nog een fietsenrek geplaatst, wil je toevallig op pad in een van de pittoreske plaatsjes die je zult bezoeken.