AMG komt binnenkort met een verrassing!

Dit lijkt iets heel bijzonders te worden.

Zoals jullie inmiddels weten komt AMG zeer binnenkort met een Taycan-killer. We worden al een tijdje doodgegooid met teasers van deze auto. Dat deze er aan zitten te komen weten we nu dus wel. AMG deelt nu echter een teaser voor iets anders, wat misschien nog wel veel spectaculairder is.

De Duiters delen twee detailfoto’s, die nog heel weinig onthullen. Het is echter vooral de kleur die onze interesse wekt. Deze kleur kennen we van de Mercedes C111, het legendarische experimentele prototype uit de jaren ’70. Deze was voorzien van een Wankelmotor en later een dieselmotor.

In 2023 greep Mercedes al een keer terug naar deze auto, met de Vision One Eleven (zie boven). Dit was elektrisch prototype wat in de verste verte niet productierijp was. De grote vraag is dus of Mercedes nu met iets op de proppen komt wat wél klaar is voor productie.

Het lijkt erop dat we het antwoord al hebben. Iemand vraagt namelijk in de reacties op Instagram ‘Prototype of straatauto?’, waarop Mercedes antwoord ‘Ja’. Dat klinkt als: het wordt een concept car, maar die gaat ook in productie.

Dat zou beteken dat Mercedes met een elektrische supercar c.q. hypercar komt. Dat is een gewaagde zet, want auto’s in dit segment verkopen nu niet bepaald als warme broodjes. Maar wij juichen een dappere poging van Mercedes zeker toe. Of ‘ie nu verkoopt of niet, het zal sowieso een interessante auto worden. Gezien de link duidelijke link naar de C111 verwachten we ook vooruitstrevende techniek, zoals de axiale fluxmotoren die de concept car had.

Mercedes noemt nog geen datum, maar ze laten wel doorschemeren dat de onthulling binnenkort is. We zijn zeer benieuwd.