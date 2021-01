Porsche Boxster 25 Years heeft gelukkig de juiste motor - Autoblog.nl

Porsche heeft de memo begrepen en de Boxster 25 Years uitgevoerd met die heerlijke 4.0 boxer zescilinder motor. Maar er is nog veel meer lekkers aan dit model.

Het is altijd weer even spannend wanneer een autofabrikant met een actiemodelletje komt. Is het drie keer niks, of kan het model juist door de beugel? Over het uiterlijk van de Porsche Boxster 25 Years mag je zelf beslissen, over de aandrijflijn kunnen we het unaniem eens zijn. Dat is een pareltje.

In de Boxster Spyder, GT4 en ook in de GTS 4.0 ligt de nieuwe vierliter boxer zescilinder motor. Een atmosferisch blok dat een grijns op je smoelwerk tovert wanneer de soundtrack je oorbuizen vult. Als basis van de Porsche Boxster 25 Years ligt de onlangs gelanceerde GTS 4.0.

Het is een eerbetoon aan de Boxster concept car uit 1993. Het is overigens wel grappig dat dit een ode is aan het concept, want het productiemodel verscheen uiteraard in 1996. Wat ook de 25 Years-naam verklaart. Dus stiekem rekenen we Porsche Boxster 28 Years ook goed.

Porsche Boxster 25 Years – exterieur

Het concept werd in een vergelijkbare gedaante als dit model gepresenteerd op de autoshow van Detroit. Net als het concept, is de Boxster 25 Years uitgevoerd in de kleur GT-zilver metallic. Er is gekozen voor bruine details met een koperachtig effect. Neodyme heet deze tint, mocht je daar in geïnteresseerd zijn. Het kleurtje komt onder meer terug op de voorspoiler, de luchtinlaten, de belettering en de tweekleurige 20-inch wielen. Die wielen trouwens, hoe vet zijn die? Mocht je willen afwijken van het concept uit ’93 en een ander kleurtje willen dan kan het ook. Er zijn twee alternatieven, te kennen Diepzwart metallic en Carrarawit metallic.

Porsche Boxster 25 Years – interieur

Hoewel het uiterlijk niet heel gedurfd is en bij veel mensen in de smaak zal vallen, is het interieur wel behoorlijk smaakgevoelig. Er is gekozen voor bordeauxrood leder in combinatie een rode softtop. Ook dit is weer een ode aan het concept uit de jaren negentig. Mocht je het rode dak écht over de top vinden, dan wil Porsche het ook wel in het zwart leveren als je ze lief aankijkt. In het interieur komt de term ‘Boxster 25’ terug om je eraan te herinneren dat je in iets bijzonders zit.

Onder de kap ligt zoals gezegd de 400 pk sterke, atmosferische 4.0-liter zescilinder boxermotor. Er is keuze uit een handgeschakelde zesversnellingsbak of de PDK met zeven verzetten. Omdat het in de basis een GTS betreft zijn alle zaken die je ooit zou willen standaard. Denk aan Sport Chrono, Porsche Active Suspension Management (PASM) en Porsche Torque Vectoring (PTV) met een mechanisch sper.

Porsche gaat 1250 stuks maken van de Boxster 25 Years. Prijzen beginnen bij 138.900 euro, eind maart staat ‘ie te glimmen in de showroom. Op deze manier staat de Duitse autofabrikant stil bij de lancering van de Boxster, dat 25 jaar geleden begon met het concept op de autoshow van Detroit.