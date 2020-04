Lezersvraag: laat jij je auto of motor dit paasweekend staan?

De zon schijnt en aan vrije tijd in dit paasweekend waarschijnlijk geen gebrek.

Wat het kabinet en burgermeesters betreft geven de meeste Nederlanders tot nu toe netjes gehoor aan de oproep om zoveel mogelijk binnen te blijven. De verleiding is groot. We hebben een prachtig voorjaar. Ook dit paasweekend komt er nauwelijks een wolkje aan de lucht.

Ons land begeeft zich niet in een totale lockdown. Dit betekent dat het niet verboden is om op pad te gaan. Wel raden de autoriteiten het af. In je eentje een stukje sturen en niemand bezoeken is niet uit den boze. Toeren met een groepje is daarentegen niet aan te raden. Laat staan met meerdere mensen in een auto stappen. De boetes zijn niet mals. Geen voldoende afstand (min 1.5 meter afstand) bewaren in een groep betekent 390 euro boete per persoon.

Met dit prachtige paasweekend heb je ongetwijfeld de nodige vrije tijd. Misschien moet je vandaag nog werken. Maar zeker met Tweede Paasdag op maandag zijn de meeste mensen vrij. Vandaar deze toepasselijke lezersvraag. Laat jij je auto of motor dit weekend staan en blijf je zoveel mogelijk binnen of zit je in de tuin. Of stap je in de auto of op de motor voor een rit? Laat het weten in de comments!

Foto: Lamborghini Gallardo Superleggera en een Porsche 911 Turbo. Via @juliancarsnl